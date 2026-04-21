売上目標に挑む夏舞台！ コン・コース「まつりつくば」インターン募集

記事ポイント ラーメン・チャーハン清六家を展開する有限会社コン・コースが、「まつりつくば」出店に向けたインターン生6名の募集を4月17日から開始活動期間は6月1日から8月23日までで、2日間のイベントで売上200万円、営業利益25％の達成を目標に設定応募は4月30日まで、大学生・専門学生が対象で、メールまたはInstagram、X、LINEのDMから受け付けます ラーメン・チャーハン清六家を展開する有限会社コン・コースが、「まつりつくば」出店に向けたインターン生6名の募集を4月17日から開始活動期間は6月1日から8月23日までで、2日間のイベントで売上200万円、営業利益25％の達成を目標に設定応募は4月30日まで、大学生・専門学生が対象で、メールまたはInstagram、X、LINEのDMから受け付けます

コン・コースが、2026年8月開催の「まつりつくば」に向けたインターン生の募集を開始します。

ラーメン・チャーハン清六家のブース運営を通じて、売上200万円と営業利益25％の達成を目指す実践型プログラムです。

コン・コース「まつりつくば」インターン募集





募集期間：2026年4月17日から4月30日まで活動期間：2026年6月1日から8月23日まで募集人数：6名対象：大学生・専門学生（学年、学部不問）目標：売上200万円、営業利益25％活動内容：集客企画、商品開発、SNS運用、販促物制作、ブランディング、数値分析など報酬：成果連動報酬

募集の舞台となるのは、毎年2日間で観客動員数50万人を誇る「まつりつくば」です。

インターン生は単なる接客補助ではなく、集客企画の立案からSNS運用、コンテンツ制作、当日のブランディングまで主導する役割を担います。

目標として掲げられているのは、イベント2日間で売上200万円をつくることに加え、販管費を含む営業利益25％を確保することです。

成果に応じた報酬も用意されており、自分たちで稼いだ利益を仲間と分け合う仕組みが打ち出されています。

応募方法





応募は「インターン希望」の件名で、メールまたは各SNSのダイレクトメッセージから受け付けます。

E-Mail：nakayama.s@con-course.jpInstagram：https://www.instagram.com/seirockya_ramen?igsh=OGRndnB4eGZhY2Rv&utm_source=qrX：https://x.com/seirockya_offi?s=21LINE：https://line.me/R/ti/p/@893wrwlh?oat_content=qr

大学生と専門学生が対象で、学年や学部は問われません。

本企画に本気で取り組めることが応募条件となっており、数字に向き合う現場経験を積みたい学生に向けた内容です。

イベント概要





イベント名：まつりつくば開催日時：2026年8月22日12:00から21:00、8月23日12:00から21:00会場：つくば市民センターなどアクセス：つくばエクスプレス「つくば駅」徒歩0分公式サイト：https://www.matsuri-tsukuba.com/

活動の集大成となる「まつりつくば」は、茨城県つくば市で開催される大規模イベントです。

駅から徒歩0分の会場で実施されるため、来場者との接点が多く、企画力や発信力、販売力を実地で試せる機会になりそうです。

清六家の人気メニュー





商品名：特・清六家豚骨醤油価格：1,360円（税込）

豚骨系ラーメンの主力メニューとして紹介されている一杯です。

極み鶏





商品名：極み鶏価格：990円（税込）

幅広いラーメンを展開する清六家のラインアップのひとつとして提供されています。

チャーハン





商品名：チャーハン（並盛）価格：750円（税込）

鶏油の香りと中華コンロの高火力を生かしたチャーハンも、同店の主力商品です。

社内試験「チャーハン検定」の合格者のみが調理を担当する体制を採っており、品質の安定にも力を入れています。

コン・コースは、茨城県内でラーメン・チャーハン清六家17店舗に加え、らーめん三水 つくば店、加盟店として喜多方ラーメン坂内 牛久店を展開する飲食企業です。

今回の募集は、飲食の現場で企画、販促、収益管理まで経験できる実践型インターンとして注目を集めそうです。

学生主導で売上と利益の両方に挑む、熱量の高い夏企画。

コン・コース「まつりつくば」インターン募集の紹介でした。

よくある質問

Q. このインターンにはいつまで応募できますか？

A. 応募期間は2026年4月17日から4月30日までです。

メールで「インターン希望」と件名を付けて送る方法のほか、Instagram、X、LINEのDMからも応募できます。

Q. どんな学生が応募対象ですか？

A. 対象は大学生と専門学生で、学年や学部は問いません。

集客企画やSNS運用、商品開発、数値分析などに本気で取り組める人が応募条件です。

Q. インターンではどのような目標が設定されていますか？

A. 2026年8月22日、23日の「まつりつくば」で、2日間の売上200万円と販管費を含む営業利益25％の達成が目標です。

売るだけでなく利益設計まで求められます。

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