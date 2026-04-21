交際相手から激しい暴力「顔がパンパンに」、母親かばう5歳息子の行動 41歳母親の壮絶人生
ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』の最終回となる#12が19日、放送された。
【画像】「あの子らがいると頑張れる」壮絶人生を振り返るケイコさんファミリー
MCを滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務めた。また、スタジオゲストとして衛藤美彩、紺野あさ美、まぁみ、MALIA.、美奈子が出演した。
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10トンのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさん（41歳）に密着した。22歳の長男を筆頭に3人の子どもを育て、長女には1歳の子どもがいるため「41歳でおばあちゃん」という衝撃の事実にスタジオは騒然となった。
ケイコさんの過去は壮絶なものだった。幼少期から両親に全否定され、父親から「ケイコのことワシは嫌いや」と拒絶されたことで、15歳で家出を決行。18歳で結婚・出産するも、相手の浮気に悩まされ重度のうつ病を発症し、薬を瓶ごと一気に飲み干すなど「死」を意識した過去を明かした。
さらに21歳で離婚した後、新たな交際相手から激しいDVを受け、「顔がパンパンになって、病院に行って『階段から落ちました』と言ったことがある」と地獄の日々を回顧。そんな絶望の中、彼女を救ったのは当時わずか5歳だった長男だった。
暴力を振るわれていると、長男が両手を広げて前に立ち、「おかあに手出すな！」と命がけで守ってくれたという。「自分の無力さが悔しかった。守れるくらい強くなりたいと思った」と当時の心境を語った長男は、プロキックボクサーとしてデビューを果たした。
そしてケイコさんは、女手一つで3人の子どもを養うため、35歳の時に手取り12万円のガソリンスタンドのアルバイトから一念発起。祖父から20万円を借りて大型免許を取得しダンプの世界へと飛び込んだ。20歳の長女も母の働く姿に憧れ、同じ10トンダンプカーの運転手としての道を進むと明かされた。ママの背中を見て立派に成長した子どもたちと、「あの子らがいると頑張れる」「“おかあは強く”です」と笑顔で語ったケイコさんの絆に、スタジオは感動に包まれた。
密着を見届けたスタジオでは、MCの滝沢が「ママを想う気持ちってスゴい」「子どもが親を思う想いって、いつしか親が子を思う想いを超えてくると思う」とコメントし、近藤も「素晴らしい親子関係だと思った」と称賛を送った。
【画像】「あの子らがいると頑張れる」壮絶人生を振り返るケイコさんファミリー
MCを滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務めた。また、スタジオゲストとして衛藤美彩、紺野あさ美、まぁみ、MALIA.、美奈子が出演した。
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10トンのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさん（41歳）に密着した。22歳の長男を筆頭に3人の子どもを育て、長女には1歳の子どもがいるため「41歳でおばあちゃん」という衝撃の事実にスタジオは騒然となった。
さらに21歳で離婚した後、新たな交際相手から激しいDVを受け、「顔がパンパンになって、病院に行って『階段から落ちました』と言ったことがある」と地獄の日々を回顧。そんな絶望の中、彼女を救ったのは当時わずか5歳だった長男だった。
暴力を振るわれていると、長男が両手を広げて前に立ち、「おかあに手出すな！」と命がけで守ってくれたという。「自分の無力さが悔しかった。守れるくらい強くなりたいと思った」と当時の心境を語った長男は、プロキックボクサーとしてデビューを果たした。
そしてケイコさんは、女手一つで3人の子どもを養うため、35歳の時に手取り12万円のガソリンスタンドのアルバイトから一念発起。祖父から20万円を借りて大型免許を取得しダンプの世界へと飛び込んだ。20歳の長女も母の働く姿に憧れ、同じ10トンダンプカーの運転手としての道を進むと明かされた。ママの背中を見て立派に成長した子どもたちと、「あの子らがいると頑張れる」「“おかあは強く”です」と笑顔で語ったケイコさんの絆に、スタジオは感動に包まれた。
密着を見届けたスタジオでは、MCの滝沢が「ママを想う気持ちってスゴい」「子どもが親を思う想いって、いつしか親が子を思う想いを超えてくると思う」とコメントし、近藤も「素晴らしい親子関係だと思った」と称賛を送った。