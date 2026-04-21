昭和産業 鹿島工場でバイオマス発電ボイラー稼働 CO₂排出量削減に貢献

昭和産業は主力工場の鹿島工場でバイオマス発電ボイラーを稼働した。4月3日に現地で起工式を執り行った。

新設したバイオマス発電ボイラーは、木質チップなどの再生可能エネルギーを活用。既存設備における都市ガス使用量を削減することで、CO2排出量の低減につなげる。

設備投資額は約40億円。設備能力は蒸気36.5t/h、発電1500kW。年間約3.7万tの排出量削減を見込んでいる。

昭和産業グループは今年度からスタートした新たな長期ビジョンにおいて、GHG排出量（スコープ1、2）を2030年度までに37％以上削減、2035年度までに53％以上の削減を掲げ（いずれも2019年度比）、2050年のカーボンニュートラル実現を目指している。

同設備の導入により、年間約3.7万tのCO2排出量削減を見込んでおり、2019年度のGHG排出量（スコープ1、2）を基準とした場合、削減効果は約8％に相当する規模となる。

同社では「今後も省エネルギーの推進や燃料転換、再生可能エネルギーの活用拡大を通じて、グループ全体の環境負荷低減とカーボンニュートラル実現に貢献していく」とした。

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