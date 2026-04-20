好奇心旺盛！ 短い手足でベッドへよじ登る

YouTubeチャンネル「Lulu the Cat【ルル ザ キャット】」では、子猫のララがベッドに登って降りられなくなった様子が配信され、動画のコメント欄には「ララちゃんは冒険好きだね」「何とも言えずいとおしい」の声が続出しました。

【画像5枚】困った顔が最高にカワイ〜！！これが、「放心状態」の子猫です！

注目を集めたのは「高い所に登って下りられなくなり放心状態の子猫がこちらです」という動画。愛らしい子猫のララがよちよち歩くシーンからスタートします。

向かった先には…… 飼い主さんのベッド。好奇心旺盛なララは、短い手足で一生懸命によじ登ります。落ちてしまわないか、見ているほうがドキドキしてしまいますね。

「もしかして高いニャン？」 気付いてしまって放心状態に

見事にベッドをよじ登ったララ。続いて、さらに高いところを目指してヘッドボードにもよじ登ることに成功します。「登れたニャン〜！」と達成感に浸ったのもつかの間、「あれ… もしかして結構高いニャン？」と気付いた様子。ヘッドボードから下を見下ろし、不安げな表情を浮かべています。

ヘッドボードから降りて、ベッドの縁からおそるおそる足を伸ばして降りようとしますが、怖くて引っ込めてしまいます。登るよりも降りるほうが難しいことに気付き、ララは「詰んだニャン…」とベッドのすき間に顔をうずめたまま放心状態に。困り果てた姿も愛らしく、つい手を差し伸べたくなってしまいますね。

再チャレンジでまさかの落下！ 飼い主さんの神業キャッチ

動画の終盤、意を決して再チャレンジします。「このすき間からそうっと足を下ろせば、いけそう… ニャン…」と足を出したところ、頭から落ちそうになるララ。間一髪、飼い主さんにキャッチされました。）

動画の視聴者からは「かわいらしさに抵抗できません！」「かわいくて不器用なララが最高」といった声が世界中から寄せられています。また、「かわいすぎる子猫ちゃんと、見事なまでのナイスキャッチ！」「飼い主さんの反応速度すごくない？」との声も。皆さんも、かわいいララの冒険物語をぜひ動画でチェックしてみてくださいね。