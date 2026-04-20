ILLIT・MOKA、活動休止発表「当面は治療に専念する」 活動再開は「回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内」【報告全文】
5人組ガールグループ・ILLITのMOKAが、休養することが20日、発表された。
【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH
所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と報告。「当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と説明した。
続けて、「活動再開の時期については、回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします」とし、「MOKAが健康な姿で再びファンの皆様の前に立てるよう、全力でサポートしてまいります。GLLITの皆様も、温かい応援と励ましをお送りいただけますようお願いいたします」と伝えた。
ILLITはHYBE LABELS開催ガールグループサバイバルプログラム番組『R U Next？』を経て誕生。2024年3月、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」は世界的ブームを巻き起こし、日本でも24年末に『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。また、25年9月にJapan 1st Single「時よ止まれ」をリリースし、日本デビューした。
MOKAは、04年10月8日生まれ。IROHAとともに日本出身メンバーの1人。
【報告全文】
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAのスケジュールについてご案内いたします。
MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。
本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。
これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします。
活動再開の時期については、回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします。
MOKAが健康な姿で再びファンの皆様の前に立てるよう、全力でサポートしてまいります。
GLLITの皆様も、温かい応援と励ましをお送りいただけますようお願いいたします。
【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH
所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と報告。「当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と説明した。
ILLITはHYBE LABELS開催ガールグループサバイバルプログラム番組『R U Next？』を経て誕生。2024年3月、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」は世界的ブームを巻き起こし、日本でも24年末に『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。また、25年9月にJapan 1st Single「時よ止まれ」をリリースし、日本デビューした。
MOKAは、04年10月8日生まれ。IROHAとともに日本出身メンバーの1人。
【報告全文】
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAのスケジュールについてご案内いたします。
MOKAは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。
本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。
これに伴い、当面予定されているILLITのスケジュールには、MOKAがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします。
活動再開の時期については、回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします。
MOKAが健康な姿で再びファンの皆様の前に立てるよう、全力でサポートしてまいります。
GLLITの皆様も、温かい応援と励ましをお送りいただけますようお願いいたします。