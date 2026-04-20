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横浜に日帰りでひとり飲み歩き旅へ！

10:30頃、新宿から湘南新宿ラインに乗り横浜へ。根岸線を乗り継いで関内駅に下車。1軒目は私が大好きな老舗の天ぷら屋さん。初夏らしい綺麗な赤色をした生カツオ刺しと瓶ビールで昼飲み。そしてメインの天ぷら盛りは日本酒と一緒に。贅沢にごま油で揚げた香り高い絶品の天ぷらでした。2軒目は少しディープなタイ料理屋さん。タイの食材屋さんとしても営業している店内で食べる本場のタイ料理は格別です。タイのビールと一緒に楽しみました。その後、銭湯に行き少しリフレッシュし、再び飲み歩き開始。大岡川を渡り日ノ出町の台湾料理屋へ。濃厚な味噌ダレが美味しすぎるホルモン炒めや餃子を瓶ビールで楽しみ、〆は名物パタン。ガツンとくる生ニンニクと食べ応えのある中太麺がたまりません！この度最後の4軒目は京急本線に乗り横浜駅へ。西口の狸小路にある、豚の頭から尻尾まで食べられる名店へ。豚の珍味をつまみつつ、名物“ヤカン”をちびちびと飲む…。昔から変わらぬ雰囲気も最高の名酒場です。



横浜へ日帰りで飲み歩きやグルメ旅をする方はぜひ参考にしてみてください！