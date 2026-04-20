永野の一言でKOK準優勝の実力派コント師の人生が激変!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#358を４月19日（日）に無料放送した。
４月19日（日）放送の#358では、本番組のご意見番ポジションを担うピン芸人・永野が芸人の奥様から電話で悩み相談を受け、ズバッと解決に導く夫婦応援企画「永野の人の嫁と話したい」第３弾をお届け。
スタジオゲストにNetflixのリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演するタレント・鈴木ユリアを迎え、今回はお笑いコンビ・ひつじねいりの松村祥雄と、わらふぢなるおの口笛なるおの奥様からの相談が寄せられた。
『キングオブコント』３年連続決勝進出、準優勝した経歴も持つ実力派コント師、口笛なるおの妻・ななさんからの悩みは、「サンドウィッチマンさんにすごくよくしていただいているんですけど、今後見切りをつけられたら芸人人生が終わるのではないかと心配」「今の収入の軸が伊達（みきお）さんのコロッケ番組（のアシスタント）という状況で、今後若手がその枠に入ったら、いつか見捨てられるんじゃないか」という切実なもの。コロッケを揚げる“音を拾う”仕事がメインになっているなるおに対し、妻・ななさんはさらに「本当にやりたいのは演技なのかな？」とも。
これに「どっちかにしろって。芝居か、音声音拾いか」と問い詰めた永野は、さらに「全然やってない。ネタとか」とわらふぢなるのコンビ活動にも言及。「解散するか、音声」と究極の選択を迫り、なるおを「なんで２つに絞られた？」と困惑させる。さらに永野が「本当の音を探しに全国を回ればいい」と芸人引退を勧め、千鳥も「いつかお金になるって」「芸術作品みたいになる。100年後とか」と悪ノリすると、なるおは「絶対お金にならないし、離婚される」「100年後って死んでんじゃねぇかよ」と猛反発し、スタジオを爆笑に。その後、永野の熱血指導により、なるおが“プロの音声スタッフの顔”を完成させると、電話越しのななさんも「新しい道が見つかってよかったです」とまさかの芸人引退・裏方転身を容認。ななさんに反論しようと口を開いたなるおに、永野は「足しにならない、あなたの言葉は」とバッサリ切り捨て、笑いを誘った。
また、ひつじねいり・松村の妻が明かした「プライベートではもっと自然な大阪弁」「キャラのために無理していないかと心配」という悩み相談では、松村の“わざとらしい大阪臭”を相殺するため、埼玉出身の相方・細田祥平も関西弁で漫才に挑戦。永野の提案で“なにわ人情漫才”が誕生。千鳥も「すごいもん見た」「全然こっちの方がいい」と太鼓判を押す一方で、本人たちは「良くなったんですか？」と大困惑。果たして、永野は芸人妻の悩みは解決することができたのか？ひつじねいりの新境地“なにわ人情漫才”も必見。本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
４月19日（日）放送の#358では、本番組のご意見番ポジションを担うピン芸人・永野が芸人の奥様から電話で悩み相談を受け、ズバッと解決に導く夫婦応援企画「永野の人の嫁と話したい」第３弾をお届け。
『キングオブコント』３年連続決勝進出、準優勝した経歴も持つ実力派コント師、口笛なるおの妻・ななさんからの悩みは、「サンドウィッチマンさんにすごくよくしていただいているんですけど、今後見切りをつけられたら芸人人生が終わるのではないかと心配」「今の収入の軸が伊達（みきお）さんのコロッケ番組（のアシスタント）という状況で、今後若手がその枠に入ったら、いつか見捨てられるんじゃないか」という切実なもの。コロッケを揚げる“音を拾う”仕事がメインになっているなるおに対し、妻・ななさんはさらに「本当にやりたいのは演技なのかな？」とも。
これに「どっちかにしろって。芝居か、音声音拾いか」と問い詰めた永野は、さらに「全然やってない。ネタとか」とわらふぢなるのコンビ活動にも言及。「解散するか、音声」と究極の選択を迫り、なるおを「なんで２つに絞られた？」と困惑させる。さらに永野が「本当の音を探しに全国を回ればいい」と芸人引退を勧め、千鳥も「いつかお金になるって」「芸術作品みたいになる。100年後とか」と悪ノリすると、なるおは「絶対お金にならないし、離婚される」「100年後って死んでんじゃねぇかよ」と猛反発し、スタジオを爆笑に。その後、永野の熱血指導により、なるおが“プロの音声スタッフの顔”を完成させると、電話越しのななさんも「新しい道が見つかってよかったです」とまさかの芸人引退・裏方転身を容認。ななさんに反論しようと口を開いたなるおに、永野は「足しにならない、あなたの言葉は」とバッサリ切り捨て、笑いを誘った。
また、ひつじねいり・松村の妻が明かした「プライベートではもっと自然な大阪弁」「キャラのために無理していないかと心配」という悩み相談では、松村の“わざとらしい大阪臭”を相殺するため、埼玉出身の相方・細田祥平も関西弁で漫才に挑戦。永野の提案で“なにわ人情漫才”が誕生。千鳥も「すごいもん見た」「全然こっちの方がいい」と太鼓判を押す一方で、本人たちは「良くなったんですか？」と大困惑。果たして、永野は芸人妻の悩みは解決することができたのか？ひつじねいりの新境地“なにわ人情漫才”も必見。本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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