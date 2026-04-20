【2026年GW】虎ノ門で「TOKYOROOMS展」開催中｜40の部屋で多彩な価値観に触れる

体験型展覧会「TOKYOROOMS展〜40の部屋、40通りの生き方〜」が、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階のTOKYO NODE（東京ノード）で5月17日（日）まで開催されている。

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本展では、さまざまな分野で活躍するクリエイターや企業が、それぞれの価値観をもとに「6畳の部屋」を表現。40の空間を通して、価値観の違いや生き方の多様性を体感できるイベント。

会場は6つのゾーンで構成され、40の部屋を回遊しながら、自分なりの視点で“好きな部屋”を見つけられ楽しみもある。GW（ゴールデンウイーク）のお出かけ先として、アートや空間演出に関心のある人は注目したい展示となりそうだ。

【開催概要】

「TOKYOROOMS展 〜40の部屋、40通りの生き方〜」

日程：2026年4月18日(土)〜5月17日(日)開催時間：10:00〜20:00 (最終入場 19:30)会場：TOKYO NODE GALLERY (虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F)観覧料一般 1,900円、小人(3歳〜小学生) 950円※表示料金は消費税込※2歳以下無料※5月5日（火・祝）は小人無料※障がい者手帳を持つ方とその介助者1名は無料チケット購入：https://artsticker.app/events/105971特設サイト：https://subsclife.com/tokyorooms/exhibition