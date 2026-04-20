【前編（全2回）】

遺体は風呂場で解体、骨は高温で粉にする……。埼玉県で1993年、愛犬家ら4人が相次いで殺害された事件、いわゆる「埼玉愛犬家連続殺人事件」で、殺人や死体損壊遺棄などで死刑が確定した関根元・死刑囚が東京拘置所で死亡してから9年余り。「第一の殺人」が起きたとされるのは33年前の4月20日だった。この事件では共犯者として関根の妻だった風間博子も逮捕され、死刑判決を受けている。一家には、風間の連れ子である男の子（A男）と夫婦の間に生まれた女の子（B子）がいた。二人の「親」が死刑囚になるという特異な家庭で、子どもたちは何を見ていたのか。関根の子どもたちが自身の言葉で語った父の異常な素顔、そして彼らの事件後の苦難の人生とは……。ノンフィクションライター、深笛義也氏による渾身のレポートである（以下、「新潮45」2016年2月号をもとに加筆・修正しました。年齢などは執筆当時のものです）。

関根 元

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【実際の写真】死体をサイコロステーキのように刻んで… “血の海”と化した「解体現場」

「お父さん欲しい」の一言

「自分では覚えてないんですけど、お袋が、お父さん欲しくない？って聞いたらしいんです。それで、自分が欲しいって答えて……」

A男はそう言って、唇をかんだ。母親の風間博子は、その時シングルマザーだった。A男の一言がなければ、風間は、関根元と結婚しなかったかもしれない。そうであれば、その後の不幸とは無縁。母親が、関根と共に死刑囚になってしまうこともなかったのでは……。

36歳のA男は、解体と露天商の仕事をしている。山男のようなたくましい風貌の彼が、寂しそうに目を伏せる。幼き日の彼の言葉に、責任があるはずもないが。

「ボディを透明にする」

関根は、戦後の日本で逮捕された中で、最大級の大量殺人者だ。こう書くと首をかしげられるかもしれない。1993年に関根の起こした埼玉愛犬家連続殺人事件の犠牲者は、4人。確かに、もっと多く殺している殺人者は枚挙にいとまがない。

だが、脅されて死体損壊遺棄のみを行ったという共犯者のXは関根から、それまでに殺したのは30人を超えると聞かされたと供述している。中学卒なのに、京都大学を出たなどと、いつもうそをつき、ホラ元と呼ばれていた関根の言葉を、うのみにはできない。

だが、「ボディを透明にする」と関根が自分で語っていた、被害者の遺体の解体方法。肉はサイコロステーキほどに細かく刻み、骨は高温で焼き粉にしてしまう。最も雄弁な証拠となる遺体をほとんど消滅させてしまう周到なやり方は、とても殺人初心者のものとは思えない。

埼玉愛犬家連続殺人事件発覚の9年前の84年。関根の関係していた3名が、行方不明になっている。埼玉県警は関根を疑い大規模な捜査を行ったが、立件には至っていない。この件で関根は、法的には無罪だ。だが、まったく証拠を残さずに人の命を奪う殺人のエキスパートだったと疑うこともできる。最初の殺人は10代の時だった、と関根は語っていたという。逮捕された時、関根は53歳。30年以上にわたって、発覚されず殺人を続けてきたことになる。

木刀で殴りつけ……

83年10月24日、関根と風間は結婚し、埼玉の熊谷で暮らす。風間が26歳、関根は41歳であった。関根のほうが風間姓になったが、後に離婚して関根に戻っている。混乱を避けるために、関根は関根と書くことにする。

A男は4歳で、幼稚園児だった。物心ついた時から関根がいたので、ずっと実の父親だと思っていた。

関根は、ペットの繁殖と販売を行う会社アフリカケンネルの経営を行っており、妻となった風間も参画した。

家にも犬がいて、ライオンや虎、熊がいた時期もある。ネコ科で体長が50〜90cmほどもあるカラカルもいた。小学生になると、犬を毎日散歩させること、家の中の拭き掃除をすることを、A男は関根に言いつけられた。夕方は風呂の準備をしなければならなかった。

「犬の散歩は嫌いじゃなかったし、家のことをやるのも普通かなって思ってたんです。でも、友達と遊びたくて、ついついさぼって出かけちゃうと、木刀で殴りつけられる。寝坊したりして、掃除とか、やらないで行っちゃったりするじゃないですか。そうすると、学校までわざわざ迎えに来て連れ帰られて、やらされた」

実の両親が共に死刑囚に

A男が6歳の時に、妹のB子が誕生する。妹が成長するにつれて、A男の疑問が募る。妹は小学生になっても、掃除などをさせられないからだ。

B子は現在、30歳。2人の息子も含めて家族全員が死刑囚となっている大牟田4人殺害事件を除けば、実の両親が共に死刑囚となっているのは、今の日本で彼女だけだ。ずいぶん身構えて会いに行ったものだが、愛されて育ってきたと思わせる、穏やかな女性だ。

B子は確かに、自分は兄とは違う扱いを受けていたと思い起こす。

「私にも、やらなきゃいけない決まり事はあったんです。学校に行く時に電気を消す。ただボタンを押すだけ。やると1回100円お小遣いくれる。忘れても、『お前だめだね』って言われるだけでした」

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家庭では厳しい父として振る舞い、その裏に大量殺人者としての顔を隠し持っていた関根。実の子でないA男に対する“しつけ”は、次第にエスカレートしていく。後編では、母である風間が「このままでは息子は殺されてしまう」と焦燥に駆られた出来事について報じている。

深笛義也（ふかぶえ・よしなり） ノンフィクションライター

1959年東京都生まれ。「週刊新潮」に「黒い報告書」を80本以上書いてきた他、ノンフィクションも多数執筆。著書に『エロか？革命か？それが問題だ！』『女性死刑囚』『労働貴族』などがある。2017年、本記事をもとにした書き下ろし『罠』（サイゾー）を刊行した。

デイリー新潮編集部