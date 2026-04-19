櫻坂46森田ひかるが「ぽこ あ ポケモン」でまさかの失態！？有吉の反応は…：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
4月19日（日）は、ゲストにママタルト（大鶴肥満・檜原洋平）、森田ひかる（櫻坂46）を迎えて、「ぽこ あ ポケモン」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】櫻坂46森田ひかるが「ぽこ あ ポケモン」でまさかの失態！？有吉の反応は…
港区・大門からスタート！ ママタルトと森田の共通点は「ポケモンが大好き！」。森田は「子どもの頃からずっと大好きです！ 小学生の頃『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』を毎日プレイしていました」とポケモン愛をアピールします。
みんなで、カジュアルフレンチのお店「ビストロ カリテプリ」へ！
フランスの星付きレストランで修業したシェフの「絶品カジュアルフレンチ」を安価で楽しめます。
有吉、タカトシ、肥満が注文したのは「極厚ポークステーキ」。
分厚いお肉がたまらないボリューム満点な一品。「酸味のソースが美味い！」と有吉。
田中は「US産 牛ハラミのロースト」、森田は人気メニュー「塩麹のやわらかチキンステーキ」をオーダー。
食事を楽しみながら、「ポケモンの魅力を知ろう！」のコーナーが展開されます。ここでスタッフから、「四天王（有吉、タカトシ、田中）は、ポケモンをあまり通らなかった世代」とのカンペが出ると……
なんとタカトシが、ポケモン情報バラエティ「ポケモンゲット☆TV」（2013〜2015年 テレ東）でMCを担当していたことが判明！ タカが衝撃の告白をしますが……事の真相はTVerで。
続いて、ポケモン好きのゲスト3人が「推しポケモン」をプレゼン。
森田が選んだのは「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で初登場した「ホゲータ」。「すごく食いしん坊なんですよ。あと、お歌を歌うのもすごく好きで、人懐っこくてとにかくかわいい」と、ホゲータ愛を熱く語ります。
肥満の推しポケモンは「ラプラス」。「ネッシー的な。子どもの頃からずっと好きでした。背中に乗りたいし、それぐらいかわいい。（進化しないので）このまま愛せる」（肥満）。
檜原の推しポケモンは「メタモン」。「変身もできるし、グミとかにもなっていてかわいいんですよ。（子どもの頃）一生懸命メタモンの絵を描いていました」（檜原）。
今回プレイするのは、ポケモンシリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」。発売から4日で世界累計販売本数220万本を突破した大人気ゲームです。
今作に戦闘は無し！ ポケモンと協力して島を開拓し、建物を建てて街を発展させます。
まずは有吉がストリートモードを、そしてみんなでマルチプレイ！ 4人で協力して街の朽ち果てたポケモンセンターを修復します。
しかし！ 森田のまさかの失態に有吉の反応は…！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
4月19日（日）は、ゲストにママタルト（大鶴肥満・檜原洋平）、森田ひかる（櫻坂46）を迎えて、「ぽこ あ ポケモン」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】櫻坂46森田ひかるが「ぽこ あ ポケモン」でまさかの失態！？有吉の反応は…
港区・大門からスタート！ ママタルトと森田の共通点は「ポケモンが大好き！」。森田は「子どもの頃からずっと大好きです！ 小学生の頃『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』を毎日プレイしていました」とポケモン愛をアピールします。
みんなで、カジュアルフレンチのお店「ビストロ カリテプリ」へ！
フランスの星付きレストランで修業したシェフの「絶品カジュアルフレンチ」を安価で楽しめます。
有吉、タカトシ、肥満が注文したのは「極厚ポークステーキ」。
分厚いお肉がたまらないボリューム満点な一品。「酸味のソースが美味い！」と有吉。
田中は「US産 牛ハラミのロースト」、森田は人気メニュー「塩麹のやわらかチキンステーキ」をオーダー。
食事を楽しみながら、「ポケモンの魅力を知ろう！」のコーナーが展開されます。ここでスタッフから、「四天王（有吉、タカトシ、田中）は、ポケモンをあまり通らなかった世代」とのカンペが出ると……
なんとタカトシが、ポケモン情報バラエティ「ポケモンゲット☆TV」（2013〜2015年 テレ東）でMCを担当していたことが判明！ タカが衝撃の告白をしますが……事の真相はTVerで。
続いて、ポケモン好きのゲスト3人が「推しポケモン」をプレゼン。
森田が選んだのは「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で初登場した「ホゲータ」。「すごく食いしん坊なんですよ。あと、お歌を歌うのもすごく好きで、人懐っこくてとにかくかわいい」と、ホゲータ愛を熱く語ります。
肥満の推しポケモンは「ラプラス」。「ネッシー的な。子どもの頃からずっと好きでした。背中に乗りたいし、それぐらいかわいい。（進化しないので）このまま愛せる」（肥満）。
檜原の推しポケモンは「メタモン」。「変身もできるし、グミとかにもなっていてかわいいんですよ。（子どもの頃）一生懸命メタモンの絵を描いていました」（檜原）。
今回プレイするのは、ポケモンシリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」。発売から4日で世界累計販売本数220万本を突破した大人気ゲームです。
今作に戦闘は無し！ ポケモンと協力して島を開拓し、建物を建てて街を発展させます。
まずは有吉がストリートモードを、そしてみんなでマルチプレイ！ 4人で協力して街の朽ち果てたポケモンセンターを修復します。
しかし！ 森田のまさかの失態に有吉の反応は…！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！