巨大ハリケーン、サメ。どちらも人間にとって恐ろしい脅威だが、もしそれらが同時に襲いかかってきたとしたら……。そんな、ダブルパンチの極限状況を描くサバイバル映画『猛襲』が、Netflixから配信リリースされた。

参考：『MEG ザ・モンスター』監督が語る“サメ映画”の醍醐味 「観客に安心感を与えないことが大切」

サメとハリケーンといえば、台風によって巻き上げられたサメたちが人々を襲うという、荒唐無稽な低予算映画『シャークネード』（シャーク＋トルネード）シリーズを思い出す人も多いだろう。だが本作『猛襲』は驚くべきことに、そうした二つの脅威が重なる状況を、現実でもあり得るものとして、予算をかけてよりリアルに表現しているところが特徴だ。

本作の評価は、アメリカの大手批評サイトにおいて、批評家や一般の観客の評判が芳しくないのだが、一方で視聴数が好評だという、面白い結果も出ている。ここでは、そんな本作『猛襲』で何が描かれていたのか、そして、その描写の背景に何があるのかを明らかにしつつ、本質的な魅力に迫っていきたい。

本作の舞台は、アメリカ東海岸・沿岸部。最大級の「スーパーストーム」ともいわれる「カテゴリー5」の巨大なハリケーンが街を襲う。この規模では家屋の屋根が吹き飛ばされ、海岸線で高潮による洪水が発生するという。カテゴリー5までいくと、家にいても安全とは言えないので、市民は住みなれた家を離れ避難を始めるのだ。ちなみに劇中において東日本大震災などでの津波を想起させる場面もあるため、一部観客には注意が必要である。

さまざまな理由により逃げ遅れた人々の前に現れるのが、「オオメジロザメ」だ。「ウシザメ（ブルシャーク）」とも呼ばれる凶暴かつ俊敏な種で、海はもちろん、海水と淡水が混じり合った汽水域や、淡水の水場でも生息できるという。実際、オーストラリアでは洪水によってオオメジロザメが市街地に侵入した姿が目撃されたり、水が引いた後にゴルフコースの池に取り残され、ゴルフ場のマスコットとして愛されたという例もある。

このハリケーンとサメに立ち向かわざるを得なくなる面々が、本作の登場人物だ。水に浸かった車の中に閉じ込められた妊婦リサ（フィービー・ディネヴァー）、広場恐怖症で家から出られず避難ができない少女ダコタ（ホイットニー・ピーク）、事態の打開に動く海洋研究者デイル（ジャイモン・フンスー）、そして自宅のキッチンカウンターに取り残された里子の子どもたち……。

劇中では、何人もがオオメジロザメに身体を噛みちぎられる、スプラッターに近い残酷な描写がある。監督・脚本を務めたのは、暴力的なアクション表現を得意とするトミー・ウィルコラ。グリム童話の主人公が大人になって賞金稼ぎとして魔女を倒していく『ヘンゼル＆グレーテル』（2013年）、サンタクロースが傭兵たちと熾烈なバトルを繰り広げる『バイオレント・ナイト』（2022年）など、残酷とはいえ、ユーモアを含んだ描写が得意だ。

そんなユーモアは、サバイバルの緊張に包まれた作中に適度な弛緩を与えているだけではない。トミー・ウィルコラが脚本と演出を担当していることで、ストーリー展開に馴染むかたちで笑える描写やセリフが飛び出してくるのが、本作の大きな強みとなっている。なかでも里子たちのパートがいちいち面白く、ハリケーンから逃げようとする子どもたちが、あろうことか世界で最もハリケーンの被害を受けやすい場所の一つであるフロリダを安住の地に選ぼうとするところは、皮肉が効いている。

この映画でさらに注目したいのは、ここで描かれる災害が、地球の環境破壊に関係している面があるところだ。近年とくに大きな問題となっている地球温暖化にともなう海水温の上昇は、じつはハリケーンのエネルギー源となり、勢力を増大させる主要因になっているといわれる。それが上陸後も衰弱しにくいスーパーストームを発生させ、被害を深刻化させているのだ。

ウィルコラ監督は、この企画をアダム・マッケイに提案し、彼にプロデューサーになってもらうことで、本作の製作が実現することになったのだという。アダム・マッケイといえば、過去作『マネー・ショート 華麗なる大逆転』（2015年）や『バイス』（2018年）などの話題作で、監督としてシニカルな視点で深刻な社会問題を描いてきたことは言うまでもない。

とくにコメディ映画『ドント・ルック・アップ』（2021年）でのアダム・マッケイは、彗星の地球直撃を通して、地球温暖化に代表される地球規模の危機を、いかに多くの人々が見ないようにして問題を先送りしているのかを、皮肉なユーモアを込めてきわめて見事に表現していたといえよう。そう考えれば、本作が地球温暖化を背景にした災害を、ユーモアをふんだんにちりばめながら描いているのは、非常にアダム・マッケイ的なアプローチだと受け取ることができるのだ。

本作は『シャークネード』シリーズのような確信犯的な“おバカ映画”でもなければ、スティーヴン・スピルバーグ監督の名作『ジョーズ』（1975年）のように、サメの恐ろしさを強調するサスペンスに専念した作品でもない。そして、真剣なスリラーの顔をしながら、中身はB級テイストの皮肉に満ちているというハイブリッドなトーンを提供している。このバランスを多くの批評家や観客が、中途半端で一貫性がないと判断してしまったのかもしれない。

しかし分析してみると、このトーンを選んだのには必然的な理由があり、ユーモアもサスペンスもそれぞれに高レベルで機能している良作であると判断できる。そうした洗練された複雑性が、複雑であるがゆえに、現時点で評価に繋がらないというのは、残念なことだ。後の再評価を待ちたい一作である。

さらに、ホイットニー・ピーク演じるダコタがハリケーンを孤独に待つまでの前半の時間は、この後の脅威を感じさせながらも、どこかわくわくした静かなムードもあるところが、面白い点である。ここは、相米慎二監督の『台風クラブ』（1985年）の表現にも通じる部分で、本作『猛襲』の隠れた美点となっているといえるだろう。

（文＝小野寺系（k.onodera））