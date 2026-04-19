歌手の工藤静香さんが4月18日、自身のインスタグラムを更新。複数のファッション写真を投稿し、話題を呼んでいます。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「10年 20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです」 長年愛用するアイテムを活かしたパンツコーデを披露





投稿で工藤さんは「10年 20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです。パンツばかりファッション 笑」とコメントしており、長年大切に使ってきた服やアイテムを現在のスタイルに取り入れるファッションへのこだわりをあらためて明かしました。







投稿された写真を見ると、黒いシャツにスタッズベルトを合わせたコーディネートや、白いブラウスと黒いパンツのモノトーンスタイル、ボリュームのある厚手ニットブルゾンにメタルボタンをあしらったコーデなど、バリエーション豊かな着こなしが並んでいます。







自身のコメントを裏付けるように、数多くのパンツスタイルが披露されているのも印象的です。緑のトップスに黒いパンツと黒いベルト・チェーンを組み合わせ、銀色の靴でアクセントをつけたスタイルや、レオパード柄のブルゾンに黒いトップスと黒いパンツのコーデなど、個性的でこなれた着こなしが目を引きます。







この投稿に、「何を着ても似合うしスタイル抜群でカッコイイ〜」「素敵 スレンダーなスタイルだからなせる技！」「ROCKしてんなぁ〜」「新しいものも、ちょっと前のも綺麗に丁寧に扱って長く愛用してる所、見習わなくちゃ」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】