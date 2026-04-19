三笘薫が鮮烈なボレーシュート、ブライトンは勝ち点1を奪取した

イングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫は現地時間4月18日、プレミアリーグ第33節のトッテナム戦に途中出場。

1点ビハインドの場面で伝説の名手を彷彿とさせる鮮烈なボレーシュートを叩き込み、2-2のドローに貢献した。地元紙「The Argus」は、負傷交代を余儀なくされるまでピッチで放ったその輝きを「センセーショナルなスタイルで応えた」と称賛している。

試合は前半39分に先制を許す苦しい展開となったが、負傷したMFディエゴ・ゴメスに代わって急遽ピッチに送り出された三笘が空気を変えた。失点直後の前半終了間際、MFパスカル・グロスからの正確なクロスに反応。難しい打点のボールを左足で完璧に捉えてネットを揺らした。指揮官のファビアン・ヒュルツェラー監督も、元オランダ代表の名手になぞらえ「マルコ・ファン・バステンのようなボレー」と最大級の賛辞を送っている。

後半に勝ち越しを許したブライトンだったが、土壇場の後半アディショナルタイム5分にFWジョルジニオ・ラターが劇的な同点ゴールを決め、敵地で勝ち点1をもぎ取った。同紙は「三笘はセンセーショナルなスタイルで応えた」と綴っており、グロスからのクロスを仕留めた一撃を高く評価。一方で、得点後にピッチへ座り込み、自ら交代を要求した三笘の状態については「試合後、明確なニュースはなかった」と言及している。

強豪相手に2度のビハインドを跳ね返したブライトン。欧州カップ戦出場権争いへ向けて貴重な勝ち点を得た一戦において、三笘のボレー弾は「大きなストーリー」として刻まれた。過密日程のなかで懸念されるのは、得点直後に無念の交代となった左足の状態だ。次節チェルシー戦を控えるなか、日本のエースの早期復帰に大きな注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）