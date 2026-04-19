【養母からの虐待】１冊のノートを何度も消しては再利用。誰もわかってくれない苦しい日々を過ごした祖母の過去【作者に聞いた】

【養母からの虐待】１冊のノートを何度も消しては再利用。誰もわかってくれない苦しい日々を過ごした祖母の過去【作者に聞いた】