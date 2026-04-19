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【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■「おばあちゃんの気持ちが楽になってうれしい」家族の反応に心があたたまる
本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、主人公キヨさんの孫・ゆっぺさんが、過酷な状況の中でも強い心を持ち続けてきたキヨさんの半生を描いた作品だ。ゆっぺさんに、キヨさんの尊敬している点を伺うと、「必ず相手の目線、立場になって物事をみるところです。自分がされて嫌なことは人にはしない、自分が平気でも相手が嫌なことはしない…という、漫画で描いているそのままの人間です」と語り、作中の人物像と変わらないことを明かした。
また、ゆっぺさんの家族の反応については、「『おばあちゃん孝行できてよかったね』と言われました。『おばあちゃんの気持ちが楽になったことが一番うれしい』と。私もそう思います」と話しており、この作品が家族にとっても大切なものになっていることがうかがえる。
ゆっぺさんは現在コミックエッセイに取り組んでいるという。「今までとガラリと作風を変えて描いています。自分の未熟さを痛感することばかりですが、新しいことに挑戦するのは楽しいです。おもしろい作品をお届けできるよう、これからも頑張ります！」と次回作に意欲をのぞかせた。
どんなに辛い状況でも、前向きな姿勢を忘れないキヨさんの姿に元気をもらえる作品。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
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