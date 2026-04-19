朝5分で全身にスイッチ！お尻・脚・腹筋・背中が変わるトレーニング
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【初心者】朝5分！簡単なのに、お尻・脚・腹筋・背中が変わる！全身トレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、お尻や脚、腹筋、背中など、全身の筋肉にアプローチする約5分間のプログラムを紹介しています。
プログラムは、仰向けの姿勢で行う「ヒップリフト」からスタート。お尻に力を入れながら腰を持ち上げ、股関節周りを意識する「カエル足ヒップリフト」へと続きます。次に、腹筋を縮める「クランチ」や、体幹を安定させる「デッドバグ」で、お腹周りを引き締めます。
続いて、四つん這いの姿勢で片足ずつかかとを天井に押し上げる「ドンキーキック」を行い、ヒップアップを目指します。後半はストレッチが中心です。座った姿勢で背骨を丸めたり反らしたりする動きや、肩甲骨周りをほぐす運動で上半身の柔軟性を高めます。その後、全身を心地よく伸ばす「ダウンドッグ」を経て、最後は「膝つきプランク」で体幹をキープして終了です。
短時間で筋力トレーニングとストレッチを組み合わせたこのプログラムは、1日の始まりに身体を目覚めさせるのに適しています。運動習慣がない初心者でも取り組みやすい内容のため、日々の健康づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。
プログラムは、仰向けの姿勢で行う「ヒップリフト」からスタート。お尻に力を入れながら腰を持ち上げ、股関節周りを意識する「カエル足ヒップリフト」へと続きます。次に、腹筋を縮める「クランチ」や、体幹を安定させる「デッドバグ」で、お腹周りを引き締めます。
続いて、四つん這いの姿勢で片足ずつかかとを天井に押し上げる「ドンキーキック」を行い、ヒップアップを目指します。後半はストレッチが中心です。座った姿勢で背骨を丸めたり反らしたりする動きや、肩甲骨周りをほぐす運動で上半身の柔軟性を高めます。その後、全身を心地よく伸ばす「ダウンドッグ」を経て、最後は「膝つきプランク」で体幹をキープして終了です。
短時間で筋力トレーニングとストレッチを組み合わせたこのプログラムは、1日の始まりに身体を目覚めさせるのに適しています。運動習慣がない初心者でも取り組みやすい内容のため、日々の健康づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。
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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。