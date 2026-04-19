この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【初心者】朝5分！簡単なのに、お尻・脚・腹筋・背中が変わる！全身トレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、お尻や脚、腹筋、背中など、全身の筋肉にアプローチする約5分間のプログラムを紹介しています。

プログラムは、仰向けの姿勢で行う「ヒップリフト」からスタート。お尻に力を入れながら腰を持ち上げ、股関節周りを意識する「カエル足ヒップリフト」へと続きます。次に、腹筋を縮める「クランチ」や、体幹を安定させる「デッドバグ」で、お腹周りを引き締めます。

続いて、四つん這いの姿勢で片足ずつかかとを天井に押し上げる「ドンキーキック」を行い、ヒップアップを目指します。後半はストレッチが中心です。座った姿勢で背骨を丸めたり反らしたりする動きや、肩甲骨周りをほぐす運動で上半身の柔軟性を高めます。その後、全身を心地よく伸ばす「ダウンドッグ」を経て、最後は「膝つきプランク」で体幹をキープして終了です。

短時間で筋力トレーニングとストレッチを組み合わせたこのプログラムは、1日の始まりに身体を目覚めさせるのに適しています。運動習慣がない初心者でも取り組みやすい内容のため、日々の健康づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:05

ヒップリフトでお尻にアプローチ
01:08

腹筋を鍛えるクランチ
02:08

ヒップアップに繋がるドンキーキック
03:08

背骨を柔軟にするストレッチ
04:41

体幹を意識する膝つきプランク

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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