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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【初心者】朝5分！簡単なのに、お尻・脚・腹筋・背中が変わる！全身トレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、お尻や脚、腹筋、背中など、全身の筋肉にアプローチする約5分間のプログラムを紹介しています。



プログラムは、仰向けの姿勢で行う「ヒップリフト」からスタート。お尻に力を入れながら腰を持ち上げ、股関節周りを意識する「カエル足ヒップリフト」へと続きます。次に、腹筋を縮める「クランチ」や、体幹を安定させる「デッドバグ」で、お腹周りを引き締めます。



続いて、四つん這いの姿勢で片足ずつかかとを天井に押し上げる「ドンキーキック」を行い、ヒップアップを目指します。後半はストレッチが中心です。座った姿勢で背骨を丸めたり反らしたりする動きや、肩甲骨周りをほぐす運動で上半身の柔軟性を高めます。その後、全身を心地よく伸ばす「ダウンドッグ」を経て、最後は「膝つきプランク」で体幹をキープして終了です。



短時間で筋力トレーニングとストレッチを組み合わせたこのプログラムは、1日の始まりに身体を目覚めさせるのに適しています。運動習慣がない初心者でも取り組みやすい内容のため、日々の健康づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。