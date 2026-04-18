『鬼滅の刃』新ビジュアル公開でファン大興奮 3組の激闘描き「全員の表情が最高」
『鬼滅の刃』の最新作『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）のBlu-ray&DVDが、7月29日に発売される。あわせてデジジャケットのイラストが公開された。
【画像】上弦の鬼3体の戦闘シーン！公開された『鬼滅の刃』新ビジュアル
完全生産限定版特典「キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃描き下ろしデジジャケット」は、炭治郎＆冨岡義勇VS猗窩座、胡蝶しのぶVS童磨、我妻善逸VS獪岳3組の激闘が描かれたデジジャケットとなっている。
激闘を描いたイラストにネット上では「久々に獪岳の新規イラストを見た気がするけど、やっぱりかっこいいな〜」「まってまってまってまってまって」「全員の表情が最高すぎる…個人的に善逸の龍にも感動してたからすごく嬉しい」「しのぶさん…」などの声をあげている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
【画像】上弦の鬼3体の戦闘シーン！公開された『鬼滅の刃』新ビジュアル
完全生産限定版特典「キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃描き下ろしデジジャケット」は、炭治郎＆冨岡義勇VS猗窩座、胡蝶しのぶVS童磨、我妻善逸VS獪岳3組の激闘が描かれたデジジャケットとなっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
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