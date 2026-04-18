[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](JITス)

※14:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 20 遠藤光

DF 44 福井啓太

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 24 佐藤恵介

MF 26 佐藤和弘

MF 27 武井成豪

FW 14 藤井一志

FW 32 太田龍之介

控え

GK 97 東ジョン

DF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 13 村上千歩

MF 15 米陀大洋

MF 19 水野颯太

MF 96 黒川淳史

FW 29 大島康樹

監督

渋谷洋樹

[藤枝MYFC]

先発

GK 31 栗栖汰志

DF 2 永野修都

DF 3 鈴木翔太

DF 16 森侑里

MF 8 浅倉廉

MF 10 菊井悠介

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 17 岡澤昂星

MF 25 中村涼

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

MF 23 梶川諒太

MF 26 河本大雅

MF 30 芹生海翔

FW 9 矢村健

FW 20 久保征一郎

FW 24 山崎絢心

監督

槙野智章