甲府vs藤枝 スタメン発表
[4.18 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節](JITス)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 13 村上千歩
MF 15 米陀大洋
MF 19 水野颯太
MF 96 黒川淳史
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 8 浅倉廉
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 25 中村涼
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 20 久保征一郎
FW 24 山崎絢心
監督
槙野智章
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 15 米陀大洋
MF 19 水野颯太
MF 96 黒川淳史
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 8 浅倉廉
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 25 中村涼
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 20 久保征一郎
FW 24 山崎絢心
監督
槙野智章