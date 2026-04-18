京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、警察はけさから死体遺棄の疑いに関連して市内の公衆トイレを調べています。

【写真を見る】【京都男児遺棄事件】警察が公衆トイレ周辺を捜査「南丹市のどこかに連れて行き首をしめつけて殺し、その場に遺棄」という趣旨を安達優季容疑者（37）が供述

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「自宅から2.6キロ離れた公衆トイレで捜査員が捜査をしています」

男子児童の遺棄事件の捜査で警察がけさから調べているのは、南丹市園部町にある「るり渓自然公園」近くの公衆トイレとその周辺です。

会社員の安達優季容疑者（37）は、先月23日の朝から今月13日の夕方ごろまでの間に南丹市内の山林に息子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、安達容疑者は「学校まで送ったあと南丹市のどこかに連れて行って首をしめつけて殺し、その場に遺棄した」という趣旨の供述をしているということです。

警察は安達容疑者の事件前後の足取りについて調べるとともに、結希さんが亡くなったいきさつについても捜査する方針です。