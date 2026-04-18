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YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が、「【徹底洗車】2ヶ月放置で汚れだらけの愛車BRZを5時間半かけて洗車してみたら…」と題した動画を公開した。動画では、りーちゃんが2ヶ月間放置してしまった愛車「スバル BRZ」を、カー用品店スタッフや洗車のプロからアドバイスを受けながら、5時間半かけて徹底的に洗車する様子が収められている。正しい洗車の手順や、頑固な汚れを落とすコツが学べる内容となっている。



洗車場「D-Wash ジェームス豊川店」を訪れたりーちゃんは、まずカー用品店ジェームスのスタッフであるいまむーさんから、ホイールの洗い方を教わる。一見きれいに見えるホイールも、指で触ると黒いブレーキダストがびっしり。専用のホイールクリーナー「TAMAROU」を吹きかけると、汚れが紫色に反応して浮き上がる。さらにホイール専用シャンプーで泡だらけにし、ウォッシュパッドや細いブラシを使って洗っていく。いまむーさんから力加減を聞かれたりーちゃんは「歯磨きくらいだ！」と正解を導き出し、優しく洗うことの重要性を学んだ。



続いてボディの洗車へ。水をかける際は「上から下へ流す」のが基本であり、下の汚れが上に跳ね返るのを防ぐ効果があるという。泡立てたシャンプーとウォッシュパッドを使ってボディ全体を丁寧に洗い上げ、大きなクロスで水分を素早く拭き取っていく。また、リアウィング付近の隙間に水が溜まりやすいというりーちゃんの悩みには、洗車場に備え付けられたエアブローが大活躍。強風で一気に水を吹き飛ばし、「ブロワー最強」と歓喜する姿が印象的だ。



終盤には、フロントガラスの油膜取りに挑戦。偶然居合わせた「ながら洗車」のゆうちゃんから直接指導を受けることに。ガラスポリッシュを使う際は「溶剤はめちゃくちゃ振る」ことが研磨力を発揮する鍵だと教わり、水が弾かなくなるまでしっかりと磨き上げた。



5時間半にも及ぶ長丁場の洗車を終え、くすんでいたBRZは驚くほど艶やかな真紅のボディを取り戻した。プロの知識と便利な洗車グッズを駆使することで、素人でもここまでの仕上がりが実現できる。愛車の汚れが気になっている人は、正しい手順と道具を見直し、徹底的な洗車に挑戦することで、見違えるような輝きを手に入れられるはずだ。