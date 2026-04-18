京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が、学校から「結希君が登校していない」と知らされる前に、関係先に「子どもがいなくなった」と電話していたことが、捜査関係者への取材でわかった。

安達容疑者は京都府警の逮捕前の任意聴取に対し、「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたといい、府警が詳しい経緯を調べている。

府警によると、結希君は３月２３日朝まで生きていたことが確認されている。安達容疑者の学校への説明では、同日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前まで車で送ったとしていた。しかし結希君は登校しておらず、学校が午前１１時５０分頃に母親に連絡し、行方不明が判明。母親と一緒にいた安達容疑者が１１０番した。

捜査関係者によると、安達容疑者はこれより前の時点で、関係先に「子どもがいなくなった」と電話していたという。

一方、安達容疑者の車のドライブレコーダー映像が、一部欠落していることも判明した。ドラレコは車外を映すタイプとみられ、朝に学校近くまで移動している映像は確認されたが、一部の映像がなかった。

欠落しているのは結希君が行方不明になる直前からの映像で、府警は、安達容疑者が録画の停止やデータの削除をした可能性があるとみている。

府警は１７日午前、安達容疑者の自宅付近で、安達容疑者の乗用車を押収した。この車で遺体を運んだとみて、詳しく調べる。１５〜１６日の自宅の捜索では、安達容疑者の着衣など三十数点を押収したという。

京都地裁は１７日、安達容疑者の勾留を認める決定をした。期間は２６日までの１０日間。