《この度私たちは夫婦という形を終え それぞれの人生を歩むことになりました》

【画像】AKB時代、涙ながらに卒業を迎える川栄

4月10日、女優の川栄李奈（31）と俳優の廣瀬智紀（39）が、それぞれのSNSで離婚を発表した。“電撃結婚”から約7年、川栄が抱いていた苦悩とは――。

「離婚は、もう時間の問題でした」

2010年にAKB48に加入した川栄。AKB選抜総選挙での最高順位は16位どまりだったが、“おバカキャラ”で存在感を示した。15年にグループを卒業すると一転、女優として大ブレイクを果たした。

「朝ドラや大河など数々のドラマに抜擢。一時は十数本のCMに出演し、綾瀬はるかなどの人気女優を凌ぐほど。AKBの卒業生の中で一番の出世頭とも言われました」（芸能記者）

人気絶頂のさなか川栄は、19年5月、廣瀬との結婚と妊娠を発表する。

「恋人役としてダブル主演した舞台『カレフォン』での共演をきっかけに交際に発展。限られた人しか知らない極秘交際だった。結婚どころか交際の話すら出回っておらず、結婚発表に周囲は驚いた」（同前）

お相手の廣瀬は、『映画刀剣乱舞』、舞台『弱虫ペダル』などに出演する2.5次元俳優。

「廣瀬があまりにも無名だったため、『どこの馬の骨だ』と不満を漏らす芸能関係者もいた。結婚発表の際も廣瀬側の段取りが悪く、川栄サイドはスポンサー筋に謝罪行脚したとも言われる」（同前）

川栄はその後、19年11月に第一子、23年6月に第二子を出産。出産と育児をこなしながらも21年、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』でヒロインの座を掴み取った。廣瀬が多忙の川栄をサポートしてくれると、川栄自身が周囲に話していたが……。



2児の母でもある川栄

「離婚は、もう時間の問題でした」

こう明かすのは、川栄の知人である。

《この続きでは、知人らが明かす離婚の真相、舞台現場での目撃談、川栄の意外な相談相手などを詳しく報じている。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月16日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月23日号）