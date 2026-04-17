モデルのpeco（ぺこ）さんが2026年4月17日にXを更新し、京都府南丹市の男児死体遺棄事件を念頭に置いたとみられる「事件」について言及し、激しい怒りを感じていることを明かした。この投稿がSNS上で注目を集めている。

「胸糞悪すぎる」「本当に同じ気持ちです」

pecoさんは17日のX投稿で、「行方不明だとニュースが出たときから、見るのもつらくて正直目をそむけてしまっていた事件」と書き出し、次のような心境を吐露した。

「でも今、あらためて見ると、こんな赤の他人のわたしでさえお腹の底から煮えたぎるように怒りがわいてきて涙が出る。言葉を使うとしたら、こんな場所に書けるレベルじゃない言葉しか出てこない」

事件を巡っては、南丹市で行方不明になった小学生の安達結希さん（11）が遺体として発見され、父親で会社員の安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑で逮捕。また殺害も認める供述をしていたと、複数メディアで報じられている。

pecoさんの投稿に対し、「やっぱり許せない」「わたしも同じ気持ちです」「境遇が割と似ているから余計に腹が立ってる」「胸糞悪すぎる」「本当に同じ気持ちです」「本当に、信じられない事件だよね」などの声が相次いでいる。

この事件については、ラッパー・呂布カルマさんも16日にXで、「京都の行方不明事件の顛末、近年稀に見る最悪中の最悪だな。どのニュースもそのネタでほんとうに嫌になる」とコメント。

また、元タレントでYouTuberの木下優樹菜さんも15日、「京都のニュース。本当に胸が痛む」などとThreadsに投稿し、16日にも「なんであの子が、殺されなきゃいけないの」などと記していた。