★人気テーマ・ベスト１０

１ データセンター

２ 半導体

３ フィジカルＡＩ

４ 半導体製造装置

５ 宇宙開発関連

６ ＪＰＸ日経４００

７ 蓄電池

８ ペロブスカイト太陽電池

９ ＴＯＰＩＸコア３０

１０ 防衛



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＳａａＳ」が１７位にランクインしている。



米アンソロピックが業務支援ＡＩ「Ｃｌａｕｄｅ Ｃｏｗｏｒｋ（クロードコワーク）」を１月に公開したことをきっかけに、ＡＩがＳａａＳに取って代わるとの思惑から米株式市場でセールスフォース＜CRM＞やハブスポット＜HUBS＞などのＳａａＳ関連株が低迷する、いわゆる「アンソロピックショック」が日本株にも波及した。「Ｃｌａｕｄｅ Ｃｏｗｏｒｋ」を活用することで非エンジニアでもオリジナルの業務アプリを作れるようになるため、ＳａａＳが不要になるとの見方が広まったことがその背景にある。これらは、２４年ごろから言われ始めた「ＳａａＳの死」を現実にするものとして、ＳａａＳ関連企業の存在そのものへの懸念へとつながっている。



ただ最近では、ＡＩによる代替への警戒は行き過ぎとの見方が台頭している。セキュリティーや保守の複雑さを考慮すると、非エンジニアが専門知識なしで質の高い業務ソフトウェアを作るのは現実的ではないとの認識が広がりつつある。また直近では、マネーフォワード<3994.T>が１４日に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算で営業損益が黒字転換するなど好決算を発表する例もみられる。ＡＩの台頭は逆風ではなく、むしろクラウドサービスの活用が活発となっているようで、他のＳａａＳ関連企業の決算への期待が持たれている。



日経平均株価は１６日に５万９５１８円（終値）の史上最高値をつけたが、一方でＳａａＳ関連株は出遅れ感が強い。これに好決算が加わることで関連企業への見直し機運が高まっており、これがテーマとしての「ＳａａＳ」への関心につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS