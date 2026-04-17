鎌田大地が先発のパレス、欧州カップ戦制覇へ前進！ まさかのアクシデントも指揮官は総合力を評価「本当に偉大な功績。今夜は存分に喜びを味わいたい」

鎌田大地が先発のパレス、欧州カップ戦制覇へ前進！ まさかのアクシデントも指揮官は総合力を評価「本当に偉大な功績。今夜は存分に喜びを味わいたい」