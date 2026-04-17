鎌田大地が先発のパレス、欧州カップ戦制覇へ前進！ まさかのアクシデントも指揮官は総合力を評価「本当に偉大な功績。今夜は存分に喜びを味わいたい」
鎌田大地を擁するクリスタル・パレス（イングランド）は現地４月16日、カンファレンスリーグ準々決勝の第２レグで、フィオレンティーナ（イタリア）と敵地で対戦した。
３−０で快勝した先週の第１レグに続いて、鎌田が先発したパレスは、17分にイスマイラ・サールのゴールで先制。30分と53分に失点したが、その後は得点を許さず。この試合は１−２で敗れたものの、２戦合計４−２でベスト４入りを決めた。
この一戦では、30分にアダム・ウォートン、41分にマクソンス・ラクロワが負傷交代するまさかのアクシデントが起きた。
クラブ公式サイトによれば、オリバー・グラスナー監督は「今日は私だけでなく、選手たちにとっても、非常に難しい試合展開だった」「２人の重要な選手を交代しなければならなかった」と苦戦を認めつつも、「途中出場した選手たち全員がよくやってくれた。チームとして守備は非常に上手くできていたし、相手が１点目を取った後は大きなチャンスを与えなかった」と評価。「２試合を通じて準決勝進出に値するパフォーマンスだった」と手応えを口にした。
さらに「これは選手たちにとって本当に偉大な功績であり、クリスタル・パレスにとっても大きな偉業だ。今夜は存分に喜びを味わいたい」と語った。
欧州カップ戦制覇にまた一歩近付いたパレス。準決勝の相手はシャフタール・ドネツク（ウクライナ）で、敵地での第１レグは30日、本拠地での第２レグは５月７日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
３−０で快勝した先週の第１レグに続いて、鎌田が先発したパレスは、17分にイスマイラ・サールのゴールで先制。30分と53分に失点したが、その後は得点を許さず。この試合は１−２で敗れたものの、２戦合計４−２でベスト４入りを決めた。
クラブ公式サイトによれば、オリバー・グラスナー監督は「今日は私だけでなく、選手たちにとっても、非常に難しい試合展開だった」「２人の重要な選手を交代しなければならなかった」と苦戦を認めつつも、「途中出場した選手たち全員がよくやってくれた。チームとして守備は非常に上手くできていたし、相手が１点目を取った後は大きなチャンスを与えなかった」と評価。「２試合を通じて準決勝進出に値するパフォーマンスだった」と手応えを口にした。
さらに「これは選手たちにとって本当に偉大な功績であり、クリスタル・パレスにとっても大きな偉業だ。今夜は存分に喜びを味わいたい」と語った。
欧州カップ戦制覇にまた一歩近付いたパレス。準決勝の相手はシャフタール・ドネツク（ウクライナ）で、敵地での第１レグは30日、本拠地での第２レグは５月７日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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