「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）

障害界の名手がラストの大舞台に挑む。８日に今月３０日をもって引退を発表した石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー。障害界を代表する存在として長年第一線を支えてきた。しかし、昨年は１８年以来の１桁となる７勝。モチベーションを保つことが難しくなっていた。

「結果を出せずいいイメージが湧かなくなってきて、中途半端な“石神深一”を見せてはいけないという気持ちがありました」と苦悩を明かした。もちろん常に全力。それでも、心の奥のつかえが取れることなかった。

レースには４月末まで騎乗するが、ＪＧ１は今回が最後となる。コンビを組むプラチナドリームとは１週前にコンタクト。「ケイコで動けるようになったし、良くなっています」と手応えをつかむ。また月曜日には、ともにＪＧ１９勝を挙げたオジュウチョウサンに引退報告を行ってきたとのこと。「うるさかったけど、元気そうで良かった」と盟友へのあいさつも完了し、目を細める。「勝って引退報告会に参加できれば」と力を込める一戦。最後はファンに結果で恩返しをする。（デイリースポーツ・斎藤諒）