3月17日に元タレントの坂口杏里がコンビニエンスストアでサンドウィッチを万引きした疑いで逮捕されて1カ月が経とうとしている。すでに釈放されて不起訴処分になったが、“ぽっちゃり激変”したビジュアルが注目を集めている。

発端となったのは、19社を経営する起業家でインフルエンサーの水沢よしあが4月12日にTikTokに投稿した動画。

「水沢さんがインタビューする人の体重を聞き、体重×100円の金額分のプレゼントを購入するという企画でした。坂口さんは『65キロです』と自分の体重をあっさり公表。水沢さんとともに訪れたドラッグストアで、アイブロウペンシルやマスカラ、チークなどメイク道具を買ってもらっていました」（スポーツ紙記者）

買い物企画を満喫した坂口だったが、水沢のTikTokのコメント欄では、坂口の“ふっくら”した腹部に注目する声が見られた。

「以前から、坂口さんは芸能活動をしていたころに比べると、顔周りがふっくらしたという声がたびたびあがっていました。今回の動画では、黒のトレーナーにチェック柄のスカートとラフな服装でしたが、トレーナー越しでもお腹がぽっこりしているのがわかりました。肩幅も少し広く見え、全体的にぽっちゃりした印象を受ける人が多かったようです」（芸能記者）

“ぽっちゃり激変”が注目を集めた坂口。坂口は2016年以降目立った芸能活動はせず、セクシー女優やキャバクラで働いていることを公表してきた。職を転々としてきたが、釈放後、考えている仕事もあるという。

「3月29日にYouTubeチャンネル『JUNYAちゃんねる【素人インタビュアーJUNYA】〜声を聴かせて〜』に出演した際、坂口さんは『私は介護をやりたくて、介護の資格の勉強をしたくて。そういう病院に1回だけ入ったことがあったので』と、介護の仕事に関心があることを明かしていました。今回のTikTokでも、水沢さんからいまやっていることを聞かれて、『福祉系とネイル』と話していたので、勉強しているようです。

ただ、坂口さんはこれまで芸能界から離れたことを公言しつつも、2024年2月のバラエティ番組『愛のハイエナ2』に出演するなど、タレント活動をしていました。釈放後もYouTubeやTikTokなどに出演し、“タレント業”に未練があるような印象を抱く人も少なくありません。今後、本腰を入れて介護の仕事に従事するのか気になるところです」（同前）

坂口がめざすところはどこなのかーー。