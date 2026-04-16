「イヤホン疲れ」対策にイヤーカフ型。2,399円は飛びついてもいい！
最近流行ってるよね、このタイプ。
耳を塞がず、とはいえしっかりと装着できるイヤーカフ型イヤホンです。
密閉型イヤホンは遮音性いいけど、朝から晩までずーっと耳を塞いでいる状態。耳の中ムレたり、耳の中に圧迫感感じたり…。
こういった「イヤホン疲れ」は僕も感じていて、なにかシンプルでもいいから使い勝手の良さそうな＆お値段安めのサブイヤホンないかな？ と探っていました。ありました。
スマホ関連のガジェットでおなじみ、UGREENのイヤーカフ型です。
もともと3,000円ちょっとで安めなんですけど、本日のAmazonタイムセールで23％OFFの2,399円。これ、回収しておくべきじゃない？
安くても「大事なところ」を抑えた構成
値段が値段、アプリなどは無くシンプルなイヤホンですが、接続はBluetooth 5.4で、コーデックはAACとSBC。AAC対応しているのはiPhoneユーザーとしてはありがたい。
そしてバッテリー持ちもイヤホン単体で7.5時間、ケース込みで30時間と、日中つけっぱなしが許される稼働時間。開放型の課題である音漏れ対策も備わっています。
オーディオメーカーのハイエンドモデルと比較しちゃダメですけど、安いなりにも「大事なところ」はちゃんと抑えている印象。サブイヤホンとしてなら2,399円は試してみる価値ありますぜ！
ちなみにUGREENはイヤホンだけでなく、充電器やケーブル、ハブなどさまざまなジャンルで謎にセール中。
新生活装備で買い忘れたモノがあれば、このタイミングで補完しておきましょー。
Source: Amazon
UGREEN イヤーカフ イヤホン
2,399円
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