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最近流行ってるよね、このタイプ。

耳を塞がず、とはいえしっかりと装着できるイヤーカフ型イヤホンです。

密閉型イヤホンは遮音性いいけど、朝から晩までずーっと耳を塞いでいる状態。耳の中ムレたり、耳の中に圧迫感感じたり…。

こういった「イヤホン疲れ」は僕も感じていて、なにかシンプルでもいいから使い勝手の良さそうな＆お値段安めのサブイヤホンないかな？ と探っていました。ありました。

UGREEN イヤーカフ イヤホン 2,399円 Amazonで見る PR PR

スマホ関連のガジェットでおなじみ、UGREENのイヤーカフ型です。

もともと3,000円ちょっとで安めなんですけど、本日のAmazonタイムセールで23％OFFの2,399円。これ、回収しておくべきじゃない？

安くても「大事なところ」を抑えた構成

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値段が値段、アプリなどは無くシンプルなイヤホンですが、接続はBluetooth 5.4で、コーデックはAACとSBC。AAC対応しているのはiPhoneユーザーとしてはありがたい。

そしてバッテリー持ちもイヤホン単体で7.5時間、ケース込みで30時間と、日中つけっぱなしが許される稼働時間。開放型の課題である音漏れ対策も備わっています。

オーディオメーカーのハイエンドモデルと比較しちゃダメですけど、安いなりにも「大事なところ」はちゃんと抑えている印象。サブイヤホンとしてなら2,399円は試してみる価値ありますぜ！

ちなみにUGREENはイヤホンだけでなく、充電器やケーブル、ハブなどさまざまなジャンルで謎にセール中。

新生活装備で買い忘れたモノがあれば、このタイミングで補完しておきましょー。

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