「婚活してきました！」ABEMA人気女子アナ意味深写真にファンビックリ
ABEMAアナウンサーの西澤由夏が16日、自身のInstagramを更新し「婚活してきました！」と報告。ウエディングドレスを着用し、誰かの腕に手をかけているような写真を公開し、ファンを驚かせている。
【写真】西澤由夏アナ、グラビア初挑戦で美ウエスト披露
西澤由夏は1993年8月12日生まれの32歳。新卒で2016年からサイバーエージェントに入社後、一般社員として勤務していたが、2018年4月よりAbemaTV（当時）専属キャスターとなる。現在は『チャンスの時間』などを担当している。
そんな西澤はこの日、「実は私、 婚活してきました！」と報告。純白のウエディングドレス姿で誰かの腕に手をかけているかの構図。「また明日、詳しくお伝えします」と告知しているが、気の早いファンからは祝福の声が寄せられているほか「綺麗過ぎます」「かわいい！！おきれいですっ」といった声。さらに「チャンスの時間が黙ってなさそうですね」と、同番組のイジりのターゲットになることを予見する声も寄せられていた。
引用：「西澤由夏」Instagram（＠yknszw）
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西澤由夏は1993年8月12日生まれの32歳。新卒で2016年からサイバーエージェントに入社後、一般社員として勤務していたが、2018年4月よりAbemaTV（当時）専属キャスターとなる。現在は『チャンスの時間』などを担当している。
引用：「西澤由夏」Instagram（＠yknszw）