NTTドコモは、一部スマートフォンについて、オンラインショップ価格や「いつでもカエドキプログラム」の残価を4月17日以降変更する。オンラインショップ価格は値上げされ、残価は増額される。

iPhone 17e（ソフトピンク）

オンラインショップ価格は、iPhone 17e（256GB）が11万9900円→13万1219円、iPhone 17（256GB）が15万2900円→16万4197円、iPhone 16（128GB）が13万3265円→14万5706円、らくらくスマートフォン F-53Eが5万1480円→6万7144円となる。

iPhoneの3機種は1万1297円～1万2441円の値上げ、らくらくスマートフォン F-53Eは1万5664円の値上げとなる。

オンラインショップ価格 4月16日時点 4月17日以降 差額 iPhone 17e 256GB 119,900円 131,219円 11,319円 iPhone 17 256GB 152,900円 164,197円 11,297円 iPhone 16 128GB 133,265円 145,706円 12,441円 らくらくスマートフォン F-53E 51,480円 67,144円 15,664円

「いつでもカエドキプログラム」の24回目の支払額（残価）も変更される。いつでもカエドキプログラムは、端末を24回払いで購入し、23カ月目に返却すると24回目（残価）の支払いが免除されるもの。

他社から乗り換え（MNP）または新規契約で端末を購入した場合の残価は、iPhone 17e（256GB）が7万6560円→8万7384円、iPhone 17（256GB）が10万9032円→12万384円、iPhone 16（128GB）が10万320円→11万2728円で、1万824円～1万2408円の増額となった。

「いつでもカエドキプログラム」24回目の支払額（残価）MNP／新規契約で端末購入の場合 4月16日時点 4月17日以降 差額 iPhone 17e 256GB 76,560円 87,384円 10,824円 iPhone 17 256GB 109,032円 120,384円 11,352円 iPhone 16 128GB 100,320円 112,728円 12,408円

機種変更や契約変更、機種だけ（白ロム）購入の場合の残価は、iPhone 17e（256GB）が6万720円→7万2072円、iPhone 17（256GB）が7万6560円→8万7912円、iPhone 16（128GB）が6万6792円→7万9200円で、1万1352円～1万2408円の増額。

「いつでもカエドキプログラム」24回目の支払額（残価）機種変更／契約変更／機種だけ（白ロム）で端末購入の場合 4月16日時点 4月17日以降 差額 iPhone 17e 256GB 60,720円 72,072円 11,352円 iPhone 17 256GB 76,560円 87,912円 11,352円 iPhone 16 128GB 66,792円 79,200円 12,408円