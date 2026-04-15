TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』ノンクレジットOP＆ED映像解禁！

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白浜 鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社「モーニング・ツー」にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品『とんがり帽子のアトリエ』。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。本作のアニメーション制作は、TVアニメ「ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜」・TVアニメ「サマータイムレンダ」など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当。TVアニメは2026年4月6日(月)より毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにて好評放送・配信中。Netflix、ABEMA、クランチロールでは毎週1週間先行で配信中となっている。

初回放送時にはその圧倒的なクオリティに世界中から絶賛のコメントが寄せられた話題沸騰中の本作の、ノンクレジットオープニング・エンディング映像が作品公式YouTubeにて公開された。

オープニング映像は、Eveによるテーマ楽曲「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカとともに、絵本から飛び出してきたかのような画面いっぱいに広がる幻想的な魔法世界の中で、魔法使いの弟子としての道を歩みだしたココや、キーフリーをはじめアトリエの個性豊かな仲間たちの様々な表情が生き生きと描かれた、躍動感溢れる映像に。

そして、暗闇の中でろうそくの灯りを頼りに階段を下りていくココの姿から始まるエンディング映像は、Nakamura Hakによるテーマ楽曲「ただ美しい呪い」の弾き語りと合わせて、ココに今後訪れる様々な試練を予感させるようなモチーフが映し出され、これからの展開に期待が高まる。

またEveが歌う「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカの音源もデジタルリリースされた。

世界中を席巻するTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』本編とともに、是非何度でも本映像・楽曲を楽しんでほしい。

●配信情報

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」

OPテーマ

「風のアンセム」 feat. suis from ヨルシカ

Eve(TOY’S FACTORY)

配信中

配信リンクはこちら

https://tf.lnk.to/KazenoAnthem

EDテーマ

「ただ美しい呪い」

Nakamura Hak(maximum10)

2026年5月1日(金) デビューシングルとして先行デジタル配信

●作品情

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」

毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにて 放送・配信中

Netflix、ABEMAにて1週間先行配信

TOKYO MX：毎週月曜 23：00〜

BS11：毎週月曜 23：00〜

KBS京都：毎週月曜 24：30〜

サンテレビ：毎週月曜 24：30〜

テレビ西日本：毎週月曜 25：45〜

テレビ愛知：毎週月曜 26：05〜

北海道テレビ：毎週月曜 26：10〜

AT-X：毎週月曜 23：00〜

※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います

【STAFF】

原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）

監督：渡辺 歩

副監督：篠原 准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川 茜

小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平・中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡 正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

【CAST】

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき

ほか

●リリース情報

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」Blu-ray

＜とんがり帽子のアトリエ 上巻 初回生産限定版＞

2026年7月29日発売

品番：EYXA-14991(Blu-ray)

価格：￥22,000（税込）

収録内容：全6話（1話〜6話）／PVやCMなど

初回仕様：特製箔押しスリーブケース／原作・白浜鴎描き下ろしイラスト使用デジパック

初回封入特典：キャラクターデザイン・うなばら海里描き下ろし表紙ブックレット／特製箔押しポストカード（4種）

＜とんがり帽子のアトリエ 下巻 初回生産限定版＞

2026年9月30日発売

品番：EYXA-14992(Blu-ray)

価格：￥22,000（税込）

収録内容：全7話（7話〜13話）／PVやCMなど

初回仕様：特製箔押しスリーブケース／原作・白浜鴎描き下ろしイラスト使用デジパック

初回封入特典：キャラクターデザイン・うなばら海里描き下ろし表紙ブックレット／特製箔押しポストカード（2種）

メーカー特典等の詳細・予約はこちら

https://tongari-anime.com/bd-cd/?tag=2034

とんがり帽子のアトリエOriginal Soundtracks

2026年6月17日発売

品番：EYCA-14989〜90(CD2枚組)

価格：￥3,300（税込）

収録内容：Disc-1＆2合計45トラック収録予定（合計約110分）

メーカー特典等の詳細・予約はこちら

https://tongari-anime.com/bd-cd/?tag=2035

Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式サイト

https://tongari-anime.com/