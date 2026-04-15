4月15日、モデル・タレントの佐々木希が、自身のデビュー20周年を記念したカレンダーを発売することを発表した。約10年ぶりとなるカレンダー企画で、公開されたビジュアルが大きな注目を集めている。

「今回のカレンダーは『目が合いすぎる』をテーマに制作され、まるで視線を交わしているかのような臨場感のあるカットが特徴です。中でも話題となっているのが、白のリブタンクトップに施されたハート型の穴から胸元がのぞくショットです。これまで清楚でナチュラルなイメージが強かった佐々木さんだけに、控えめながらも新鮮な魅力として受けとめられているようです」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《何しても年取っても美しいって女性像の理想の果て》

《のぞみ可愛すぎるだろ》

といった声が上がり、そのビジュアルの完成度に驚きと称賛が広がっている。

「佐々木さんはデビュー以来、清楚さと親しみやすさを武器に幅広い層から支持を集めてきました。今回のカレンダーでは、その魅力を維持したまま新たな表現にも挑戦しており、キャリア20年の節目にふさわしい作品だといえます。2枚目の画像では“すっぴん風”のショットも公開されていますが、そのナチュラルな可愛らしさにも改めて注目が集まっています」（前出・芸能ジャーナリスト）

佐々木は2006年、『PINKY』（集英社）のオーディションでグランプリを獲得し芸能界入り。その後、『non-no』モデルとして活躍し、2017年にはファッションブランド『INTIMITE』を立ち上げるなど活動の幅を広げてきた。同年4月11日には、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建との結婚を発表。2018年9月には第1子を出産。2020年6月には『週刊文春』で渡部の不倫が報じられたが、離婚は選択せず、2023年4月には第2子を出産。現在も家庭と仕事を両立しながら活動を続けている。

「プライベートで大きな出来事を経験しながらも第一線で活躍を続ける姿には、母親としての強さもにじんでおり、応援の声が広がっています。今回の反響を見る限り、女性ファンのみならず男性層からの関心も高く、改めてその存在感の強さが際立っています」（前出・芸能ジャーナリスト）

カレンダーは6月9日に発売予定とされている。公開されたカット以外にもどのような表情が収められているのか、全貌への期待が高まっており、発売前から話題性の高さがうかがえる。