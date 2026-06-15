X更新サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2で引き分けた。大会直前・無念の離脱となった遠藤航（リバプール）も、自身のSNSで「よく追いついた次勝とう」と日本代表の奮闘を称えた。日本はスコアレスで迎えた後半5分、ファン・ダイクに頭で先制点を許したが、同12分に中村敬斗が右足で同点ゴール。その後、サマーフィル