◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2度のリードを奪われながらも、引き分けに持ち込んだ。森保一監督は「選手たちが2度のリードを奪われながらも諦めず、一丸となってタフに戦い抜くことを実践してくれた。勝てなかったことは悔しいが、勝ち点1が取れたことはチー