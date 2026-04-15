「朝は時間がない」→【ユニクロ】で解決♡ パッと着て即決まる「優秀ワンピ」

コーデに悩む時間のない忙しい朝は、1枚で即おしゃれに決まるワンピースが頼りになります。大人の着こなしに取り入れるなら、今回紹介する【ユニクロ】のきれいめワンピが狙い目。きちんと感とリラックス感を併せ持つ優秀アイテムで、ワードローブに欠かせない存在になりそうです。時短を叶えたい大人女性は、ぜひ売り切れ前にゲットして。

こなれた着こなしを楽しめるきれいめワンピ

【ユニクロ】「コットンボリュームスリーブワンピース」\4,990（税込）

バルーンシルエットとボリューム袖が女性らしいワンピース。一見きちんと寄りの印象ながら、スナップボタンやバックル付きベルトなど、カジュアルさもさりげなく取り入れられているのがポイント。気楽に着やすいのに上品さも備えているから、さまざまなシーンで活躍してくれそうです。

コーデの幅が広がる膝丈シャツワンピ

【ユニクロ】「オープンカラーオックスフォードシャツワンピース」\2,990（税込・セール価格）

合わせる小物しだいできれいめにもカジュアルにも着まわせるワンピースを持っておくと、コーデの幅が広がります。こちらは膝丈なので大人も露出が気になりにくく、立体感のあるシルエットでボディラインを拾いにくいのも嬉しいところ。パンツを重ねたり羽織りとして使ったりもできる優秀な一枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M