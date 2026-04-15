【焼肉の和民】飲み放題ワンコインは破格すぎん？18種類が対象、ランチもOKはお得《4月28日まで》

焼肉の和民では、2026年4月15日から28日までの期間限定で「ワンコイン飲みホ」キャンペーンが実施中です。

ハイボールやレモンサワーなどが対象

4月15日から28日までの期間中、18種類の対象ドリンクが500円で90分飲み放題となる特別企画です。

新生活で何かと出費がかさむこの時期、焼肉を楽しみながらおトクに飲み放題を楽しめるキャンペーンです。

対象となるドリンクは、ジムハイボール／ジンジャーハイボール／コーラハイボール／マンゴーハイボール／アップルハイボール／レモンティーハイボール／こだわり酒場のレモンサワー／レモネードサワー／レモンティーサワー／タコハイ／ウーロン茶割／緑茶割／宇治抹茶割／ジャスミン茶割／「翠」ジンソーダ／「翠」ジン×緑茶／「翠」ジン×ゆず／「翠」ジン×うめの全18種類。焼肉と相性抜群のさっぱり系ラインアップです。

ランチタイム、ディナータイムどちらでも利用可能。制限時間は90分で、ラストオーダーは終了15分前となっています。

利用は、1人につき料理500円以上の注文が条件で、グループの場合は全員での注文となります。

対象店舗は、以下の「焼肉の和民」19店舗です。

大鳥居駅前店／横浜店／大和八木南口駅前店／川越東口クレアモール店／錦糸町南口駅前店／名駅店／なんば店／国分寺南口店／朝霞台駅前店／東岡崎駅前店／川西能勢口駅前店／本山駅前店／明石駅前店／調布南口店／小野店／梅田茶屋町店／志村坂上店／池袋東口店／亀有駅前店

詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部