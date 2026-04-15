【新潟グルメ】イワシがドドンッ！と乗った独創的パスタ【新潟市北区豊栄】
2017年にオープンしたピンクの外壁が目印の『フランス食堂 清水』。
店主の清水大輔さんがフランス料理をもっと身近に感じてもらおうと、日本語を交えた店名にしました。店主は20代から東京やフランス・神奈川で、ワインバーやパン屋・ケーキ屋など数々の飲食店で働いた経験を生かして、探求心あふれる独創的なメニューを作ります。
「本日のパスタ いわしのトマトソースパスタ」は、インパクト抜群。
パスタの上にイワシがドドンッ！と乗ります。塩とビネガーでマリネしてオイルに漬けていて、臭みがなく柔らか。ソースは、トマト缶・塩・コショウ・玉ねぎ・オレガノを煮詰めています。味が水分に染み出してしまわないようにと、あえてあまりソースが残らないようなスタイルです。
セットのパンも店で焼いていて、水分量は多くてふわふわ。生地にソースやオイルを吸わせて食べれば余すことなく楽しめます。
がっつりお肉が食べたい人におすすめは「本日のお肉料理 国産 若鶏のロースト」。
国産の若鶏のもも肉を使用。仕込みでカレー粉・塩を振っています。皮面を下にして焼いていて、皮パリパリ&なかはジューシー！ 付け合わせの玉ねぎ・ジャガイモにも鶏の脂が染み込んでいます。
店主の清水さんは、大のワイン好き。ワインのソムリエ資格を持っていて、店ではワインのテイスティングもしています。出回る数が少ない貴重なワインも置いているそうですよ。
古民家の落ち着いた空気のなかでフレンチをいただく。極上のゆったり時間を過ごしませんか。
◇フランス食堂 清水
新潟県新潟市北区嘉山1-1-39
問い合わせ先｜025-369-4885
営業時間｜昼 11:30～13:50 L.O. ／ 夜 18:00～19:50 L.O.※火・水・木の夜は予約のみ
定休日｜月曜、ほか不定休
店主の清水大輔さんがフランス料理をもっと身近に感じてもらおうと、日本語を交えた店名にしました。店主は20代から東京やフランス・神奈川で、ワインバーやパン屋・ケーキ屋など数々の飲食店で働いた経験を生かして、探求心あふれる独創的なメニューを作ります。
「本日のパスタ いわしのトマトソースパスタ」は、インパクト抜群。
パスタの上にイワシがドドンッ！と乗ります。塩とビネガーでマリネしてオイルに漬けていて、臭みがなく柔らか。ソースは、トマト缶・塩・コショウ・玉ねぎ・オレガノを煮詰めています。味が水分に染み出してしまわないようにと、あえてあまりソースが残らないようなスタイルです。
セットのパンも店で焼いていて、水分量は多くてふわふわ。生地にソースやオイルを吸わせて食べれば余すことなく楽しめます。
国産の若鶏のもも肉を使用。仕込みでカレー粉・塩を振っています。皮面を下にして焼いていて、皮パリパリ&なかはジューシー！ 付け合わせの玉ねぎ・ジャガイモにも鶏の脂が染み込んでいます。
店主の清水さんは、大のワイン好き。ワインのソムリエ資格を持っていて、店ではワインのテイスティングもしています。出回る数が少ない貴重なワインも置いているそうですよ。
古民家の落ち着いた空気のなかでフレンチをいただく。極上のゆったり時間を過ごしませんか。
◇フランス食堂 清水
新潟県新潟市北区嘉山1-1-39
問い合わせ先｜025-369-4885
営業時間｜昼 11:30～13:50 L.O. ／ 夜 18:00～19:50 L.O.※火・水・木の夜は予約のみ
定休日｜月曜、ほか不定休