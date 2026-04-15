お笑い芸人の出川哲朗（62）が、14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。小池百合子都知事（73）が自身の番組に出演した経緯を明かした。

同局「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）は、出川とゲストが出会った人に充電させてもらいながら、電動バイクで旅をするバラエティー番組。前回の放送回で、レギュラー化10年目を迎えた。

その歴史の中で「この人は凄かった」というゲストを聞かれ、出川は「小池都知事も来てくれましたね」と回想した。

きっかけについて「日テレの番組で一緒になった時に、ちょっと言ってみようかなと思って言ったら、“ああ、私よく見てるわよ”とかナントカ言って」と、直接声を掛けたことから実現したことを明かした。

当時、同局の社員だったテレビプロデューサーの佐久間宣行氏は「（番組の）ラインナップ表みたいなのを見るじゃないですか」と振り返り、「小池都…小池都知事！？」と衝撃を受けたという。

ロケの状況について、出川は「正直この時は、本当に大変でした」と告白。「俺らのバイクの後ろをSPの真っ黒な車が何台か」と話したが、タレント・伊集院光が「“充電させて”って言われたほうもビックリするだろうね」と想像。出川は「でも都知事が自ら（充電のお願いに）行ってくれた」と語っていた。