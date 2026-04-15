【INZONE：バリエーションモデル】 4月24日 発売予定

ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE」で展開しているゲーミングデバイスのバリエーションモデルを4月24日に発売する。

今回発表されたのは、プロeスポーツチームとコラボレーションした「Fnatic Edition」3製品のほか、ゲーミングイヤホン「INZONE Buds」の新色・グラスパープル、ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」のJIS配列モデルなど全5製品。4月24日より発売される。

INZONE Mouse-A・Mat-F/D Fnatic Edition

4月24日 発売予定

価格 INZONE Mouse-A Fnatic Edition：25,000円前後

INZONE Mat-F Fnatic Edition：11,000円前後

INZONE Mat-D Fnatic Edition：6,500円前後

プロeスポーツチーム「Fnatic」とコラボレーションした「Fnatic Edition」が新登場。Fnaticを象徴するビビッドなオレンジカラーを採用し、ロゴマークをあしらった専用デザインとなっている。

ラインナップは、ゲーミングマウス「INZONE Mouse-A Fnatic Edition」、ゲーミングマウスパッド「INZONE Mat-F Fnatic Edition」、「INZONE Mat-D Fnatic Edition」の全3製品。仕様や付属品は既存モデルと同様となっている。

「INZONE Buds」新色・グラスパープル

【INZONE Mouse-A Fnatic Edition】【INZONE Mat-F Fnatic Edition】【INZONE Mat-D Fnatic Edition】

4月24日 発売予定

価格：30,000円前後

ゲーミングイヤホン「INZONE Buds」に新色「グラスパープル」が登場。半透明な筐体に「INZONE」ブランドを彷彿とさせるパープルカラーを組み合わせ、クールなデザインに仕上がっている。仕様や付属品は既存モデルと同様となっている。

ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」日本語配列モデル

4月24日 発売予定

価格：40,000円前後

ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」に日本語配列（JIS）モデルが新登場。現在販売中のUS配列も合わせて、購入時に好きなキー配列を選べるようになった。なお、仕様や付属品は既存モデルと同様となっている。

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