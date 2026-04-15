ソニー「INZONE」のゲーミングデバイスにオレンジカラーの「Fnatic Edition」が4月24日発売！「INZONE Buds」の新色・グラスパープルも登場
ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE」で展開しているゲーミングデバイスのバリエーションモデルを4月24日に発売する。
今回発表されたのは、プロeスポーツチームとコラボレーションした「Fnatic Edition」3製品のほか、ゲーミングイヤホン「INZONE Buds」の新色・グラスパープル、ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」のJIS配列モデルなど全5製品。4月24日より発売される。
INZONE Mouse-A・Mat-F/D Fnatic Edition
4月24日 発売予定
価格 INZONE Mouse-A Fnatic Edition：25,000円前後
INZONE Mat-F Fnatic Edition：11,000円前後
INZONE Mat-D Fnatic Edition：6,500円前後
プロeスポーツチーム「Fnatic」とコラボレーションした「Fnatic Edition」が新登場。Fnaticを象徴するビビッドなオレンジカラーを採用し、ロゴマークをあしらった専用デザインとなっている。
ラインナップは、ゲーミングマウス「INZONE Mouse-A Fnatic Edition」、ゲーミングマウスパッド「INZONE Mat-F Fnatic Edition」、「INZONE Mat-D Fnatic Edition」の全3製品。仕様や付属品は既存モデルと同様となっている。【INZONE Mouse-A Fnatic Edition】 【INZONE Mat-F Fnatic Edition】 【INZONE Mat-D Fnatic Edition】
「INZONE Buds」新色・グラスパープル
4月24日 発売予定
価格：30,000円前後
ゲーミングイヤホン「INZONE Buds」に新色「グラスパープル」が登場。半透明な筐体に「INZONE」ブランドを彷彿とさせるパープルカラーを組み合わせ、クールなデザインに仕上がっている。仕様や付属品は既存モデルと同様となっている。
ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」日本語配列モデル
4月24日 発売予定
価格：40,000円前後
ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」に日本語配列（JIS）モデルが新登場。現在販売中のUS配列も合わせて、購入時に好きなキー配列を選べるようになった。なお、仕様や付属品は既存モデルと同様となっている。
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