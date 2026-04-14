ほしのあき49歳、ミニスカワンピ姿で抜群プロポーション全開！ 夫は13歳年下＆1児の母
タレントのほしのあきが、14日までにInstagramを更新。美スタイル際立つミニスカ姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
そんな彼女が「先日、娘の誕生日だったので、ずっとずーっと行きたがっていた @hautecouture_brunch へ行って来ました」と投稿したのは、レストランで撮影された動画。「今の時期は桜で店内が埋め尽くされていて、光も綺麗なので どこを撮っても絵になるカフェだったよ」とつづり、店内でのミニスカ姿も披露した。ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
そんな彼女が「先日、娘の誕生日だったので、ずっとずーっと行きたがっていた @hautecouture_brunch へ行って来ました」と投稿したのは、レストランで撮影された動画。「今の時期は桜で店内が埋め尽くされていて、光も綺麗なので どこを撮っても絵になるカフェだったよ」とつづり、店内でのミニスカ姿も披露した。ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）