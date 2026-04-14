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東京ディズニーシー（TDS）が、ついに開園25周年のアニバーサリーイヤーを迎えました！



今回は、旅行系YouTuberの「毎秒旅行がしたいちゃんみお」が、25周年イベント初日のパークを徹底レポート。朝の攻略法から限定グルメ、見逃せないショーまで、Dヲタ（ディズニーオタク）目線で1日の楽しみ方を伝授します。



■ 朝イチの動きが運命を分ける？大混雑の入園レポート



25周年初日のこの日、舞浜駅には早朝から多くのゲストが詰めかけました。ちゃんみおさんが到着した午前6時前には、すでに長蛇の列が。入園開始は8時45分（一般入園）でしたが、手荷物検査の列選びが重要。「並ぶ列によって進み具合が2倍も違う」というリアルなアドバイスは必見です。



入園後、すぐにチェックすべきは「ディズニー・プレミアアクセス」と「モバイルオーダー」。人気ショーの鑑賞券は瞬く間に売り切れ、レストランの枠もお昼前にはほぼ埋まってしまうほどの激戦。25周年を100%楽しむなら、事前のアプリ操作が必須となります。



■ 「ジュビリーブルー」に染まる！限定グッズ＆豪華装飾



パーク内は25周年を祝う装飾で溢れています。ミラコスタ通りの豪華なモニュメントや、エリアごとに異なるキャラクターモチーフの街灯など、写真映えスポットが満載。



注目はやはり25周年限定グッズ。「ジュビリーウォッチ」や「ぬいぐるみバッジ」など、記念に残るアイテムが勢揃いしています。ショップ入店にはスタンバイパスが必要な場合があるため、入園直後の取得を忘れずに！



■ 食べ逃せない！25周年＆「フード＆ワイン・フェスティバル」グルメ



お腹を満たすグルメも25周年仕様です。



ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム）： ジュビリーブルーの包装紙が特別感を演出。中にはミルククリームが入っており、甘党にはたまらない一品。

スペシャルサンデー（ライチゼリー＆わらび餅）： 青いソースと25周年ロゴが映える、爽やかなデザート。

スモーブロー（アレンデール・ロイヤルバンケット）： 4月1日から登場した新メニュー。北欧風のオープンサンドで、見た目も華やか。

さらに、同時開催の「フード＆ワイン・フェスティバル」限定の「鴨のコンフィ」や「ラタトゥイユのサンドイッチ」も絶品。お酒が進む本格的な味わいで、大人のディズニーの楽しみ方も提案してくれています。



■ 圧巻の輝き！新ショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」



25周年の目玉は、水上で繰り広げられる「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」。ミッキー＆フレンズが25周年をお祝いする特別な衣装で登場し、ゲストと一緒にダンスを踊る一体感は感動モノです。



夜には「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」も公演。ちゃんみおさんおすすめの鑑賞スポットからの眺めは、まさに「夢の海」そのものでした。



■ まとめ：25周年のディズニーシーを楽しむコツ



初日を体験したちゃんみおさんは、「初日はとにかく混むので、アトラクション重視なら空いている時間を狙うのがコツ」と語ります。一方で、パンフレットや記念シールをもらうなど、今しかできない体験が詰まった特別な1年になることは間違いありません。



これからディズニーシーに行く予定の方は、この動画を参考に最高の25周年を過ごしてみてはいかがでしょうか？