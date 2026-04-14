「2026年サンリオキャラクター大賞」初回速報順位TOP10発表「シナモロール」が1位【一覧】
【モデルプレス＝2026/04/14】サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位として、上位10位および、海外の国・地域別の上位5位が発表された。本結果は、投票開始の4月9日11時〜4月12日23時59分までのWEB投票による結果となる（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。
【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」初回速報TOP10
初回速報順位で1位にランクインしたのは、「シナモロール」。2020年から5年連続1位を獲得していたが、2025年の最終結果は2位に。今年は1位に返り咲くことができるのか。2位には、デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」がランクイン。2025年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待される。続く3位は「ポチャッコ」（2025年最終順位3位） 。サンリオを代表する“3大犬キャラクター”たちがそろって上位にランクインした。
さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」といった上位常連キャラクターも好調な滑り出しを見せる。また、2025年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が7位にランクインし、勢いを見せた。8位には「リトルツインスターズ」、9位には、がんばった“あなた”にハナマルをくれる不思議なおばけ「はなまるおばけ」（2025年最終順位12位）、10位には「バッドばつ丸」（2025年最終順位11位）がランクイン。いずれも今後の動向に注目が集まるスタートとなっている。海外順位（国・地域ごと）の初回速報TOP5も発表され、「シナモロール」は、14の国・地域のうち、7つの国・地域で1位にランクインした。次回の中間順位は5月12日13時に発表される。
「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、今回は41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けている。初回速報では、マイメロディのはとこの男のコ「リトルフォレストフェロォ」がランクインした。なお、中間発表でも41位のキャラクターを発表予定となっている。
6月27日〜28日の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日には「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントを実施。結果発表イベントでは、上位にランクインしたキャラクターたちが登場する。本日オープンの特設サイトでは、各ステージの出演キャラクター情報や、メイン会場であるパシフィコ横浜展示ホールB・C・Dへの入場に必要なステージ観覧指定席付き入場チケット、入場チケットの抽選申し込み情報などを掲載している。
さらに「2026年サンリオキャラクター大賞」記念アイテムが続々登場。全4回にわたり、全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売される（※第1弾は、4月9日より販売中）。（modelpress編集部）
【第2弾4月22日（水）発売】
ぬいぐるみ（全37アイテム）
シークレットピンズ（3アイテム全24種）
【第3弾4月30日（木）発売】
いっぱい好きになって欲しいのデザインシリーズ
「マスコットホルダー」（全8アイテム）
「キャラクター形シリコーンミニポーチ」（全8アイテム）
「ミニトートバッグ」（全8アイテム）
「シークレットステッカーセット」
【第4弾5月13日（水）発売】
サンリオコーデコレクションシリーズ
「マスコットホルダー」（全8アイテム）
「キャラクター形アップリケショルダー」（全6アイテム）
「シークレットマスコットチャーム」（1アイテム全8種）
「ステッカーセット」
「コレクトブック」
「シークレットカード＆ケース」（1アイテム全8種）
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◆「2026サンリオキャラクター大賞」初回速報順位発表
初回速報順位で1位にランクインしたのは、「シナモロール」。2020年から5年連続1位を獲得していたが、2025年の最終結果は2位に。今年は1位に返り咲くことができるのか。2位には、デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」がランクイン。2025年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待される。続く3位は「ポチャッコ」（2025年最終順位3位） 。サンリオを代表する“3大犬キャラクター”たちがそろって上位にランクインした。
◆今年だけの「第41回特別賞」初回速報公開
「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、今回は41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けている。初回速報では、マイメロディのはとこの男のコ「リトルフォレストフェロォ」がランクインした。なお、中間発表でも41位のキャラクターを発表予定となっている。
◆「2026年サンリオキャラクター大賞」イベントも決定
6月27日〜28日の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日には「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントを実施。結果発表イベントでは、上位にランクインしたキャラクターたちが登場する。本日オープンの特設サイトでは、各ステージの出演キャラクター情報や、メイン会場であるパシフィコ横浜展示ホールB・C・Dへの入場に必要なステージ観覧指定席付き入場チケット、入場チケットの抽選申し込み情報などを掲載している。
さらに「2026年サンリオキャラクター大賞」記念アイテムが続々登場。全4回にわたり、全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売される（※第1弾は、4月9日より販売中）。（modelpress編集部）
◆「2026年サンリオキャラクター大賞」記念アイテム一覧
【第2弾4月22日（水）発売】
ぬいぐるみ（全37アイテム）
シークレットピンズ（3アイテム全24種）
【第3弾4月30日（木）発売】
いっぱい好きになって欲しいのデザインシリーズ
「マスコットホルダー」（全8アイテム）
「キャラクター形シリコーンミニポーチ」（全8アイテム）
「ミニトートバッグ」（全8アイテム）
「シークレットステッカーセット」
【第4弾5月13日（水）発売】
サンリオコーデコレクションシリーズ
「マスコットホルダー」（全8アイテム）
「キャラクター形アップリケショルダー」（全6アイテム）
「シークレットマスコットチャーム」（1アイテム全8種）
「ステッカーセット」
「コレクトブック」
「シークレットカード＆ケース」（1アイテム全8種）
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