お笑い芸人、江頭2：50（60）の公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」のXが14日、更新され、スタッフの「ブリーフ団」がアイドルグループA.B.C−Zのファンに向けて異例の“注意喚起”を行った。

A.B.C−Zは、5月30日に開催される江頭主宰の大型イベント「エガフェス2026」に出演することが10日に発表された。ブリーフ団は今回の投稿で「A.B.C−Zファンの皆様へ」とし、YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の動画URLを貼り付けて「こちらの動画に塚田僚一さんがご出演してくださり、A.B.C−Zさんのエガフェスへのご出演が決定いたしましたが」と経緯を説明した上で、「『当日、江頭のチ●コが出てしまう可能性があります』もちろんこれは出すという事ではなく、出てしまう危険性があるという事です」と前置きした。

続けて「ですので、『絶対にそんなものは見たくない』『そんなん見せられたら警察に通報する』という方は、チケットの購入はお控えいただけたらと思います」と呼びかけ、さらに「また、今後チケットのリセールがありますが、S席のチケットにおきましては、特典として『江頭の●●毛入りお守り』が付いてきますので、こちらも併せてご注意願います」とうながした。

この異例の“注意喚起”に、フォロワーからは「エガちゃんねる以外では絶対に聞かない注意書き」「こんな注意喚起を見たのは初めてです（いえ本気の心配なのはわかりますが・・・笑）」「リスクマネジメント対策完璧で流石です」などといったコメントが相次いだ。