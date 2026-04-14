日向坂46、17thシングル「Kind of love」ジャケットアートワーク公開 前作「クリフハンガー」と繋がる世界観に
【モデルプレス＝2026/04/14】日向坂46が、5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」のジャケットアートワークが公開された。
【写真】エネルギーを爆発させる日向坂46メンバー
アートディレクションを手掛けたのは高木公美子氏（ONPHA）。今作のジャケットアートワークのテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」。前作「クリフハンガー」のアートワークで、暗闇から光へと辿りついたメンバー。先日解禁された最新アーティスト写真でも眩いばかりの光がメンバーを照らしている。その光は、彼女たちのエネルギーとなり、抑えきれない衝動へと変化し、そのエネルギーを躍動感と共に爆発させた様子が切り取られている。
また、表題曲「Kind of love」の音源は4月16日0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることも発表となり、ファンの間では17thシングルのリリースに向けてさらなる盛り上がりを見せている。日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」とイベントが目白押しだ。17thシングルに関する情報も続々と解禁となっている。（modelpress編集部）
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【写真】エネルギーを爆発させる日向坂46メンバー
◆日向坂46「Kind of love」ジャケットアートワーク公開
アートディレクションを手掛けたのは高木公美子氏（ONPHA）。今作のジャケットアートワークのテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」。前作「クリフハンガー」のアートワークで、暗闇から光へと辿りついたメンバー。先日解禁された最新アーティスト写真でも眩いばかりの光がメンバーを照らしている。その光は、彼女たちのエネルギーとなり、抑えきれない衝動へと変化し、そのエネルギーを躍動感と共に爆発させた様子が切り取られている。
◆「Kind of love」先行配信決定
また、表題曲「Kind of love」の音源は4月16日0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることも発表となり、ファンの間では17thシングルのリリースに向けてさらなる盛り上がりを見せている。日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」とイベントが目白押しだ。17thシングルに関する情報も続々と解禁となっている。（modelpress編集部）
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