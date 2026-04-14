

「亀田の柿の種 ハッピーターン味

亀田製菓は、「亀田の柿の種」（今年発売60周年）と「ハッピーターン」（今年発売50周年）のW周年を記念し、2つの味わいが入れ替わった期間限定商品「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」を、4月20日から全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで発売する。

それぞれの“らしさ”を崩さずに味を追求したことで、ひと口目から“いつものおいしさ”を感じつつ、食べ進めるほど新しさが広がる味わいに仕上げた。亀田の柿の種とハッピーターン、それぞれの個性を生かしながら、周年だからこそ実現できたコラボレーション商品となっている。思わず「どんな味？」と確かめたくなるロングセラー同士ならではの新しい楽しみ方を届ける。



「ハッピーターン 亀田の柿の種味」

亀田製菓は、長年愛され続ける「亀田の柿の種」（今年に発売60周年）と「ハッピーターン」（今年に発売50周年）が、ともに周年イヤーを迎えることから、「多くの消費者にワクワクと楽しさを届けたい」という想いを起点に、特別なコラボレーションを実現した。半世紀以上にわたり、子どもから大人まで幅広い消費者の日常に寄り添ってきた両ブランドが、節目の年に“おいしさの進化”で新たな出会いをつくる。

柿の種のカリッと軽快な食感が生み出す、リズミカルで止まらないおいしさと、“消費者に幸せが戻って来るように”という想いから生まれたハッピーターンの唯一無二のあまじょっぱさ。両ブランドの個性を生かしながら、今だけの特別なコラボレーションで、新しいおいしさを提案する。いつものおやつ時間はもちろん、仕事の合間や家飲みなど、これまでとは少し違う食シーンにも広がる“限定コラボ体験”で、毎日に寄り添うワクワクを生み出し続けていく。W周年の節目を彩る今だけの特別企画として、これからの「亀田の柿の種」と「ハッピーターン」に期待してほしい考え。

「亀田の柿の種 ハッピーターン味」は、ハッピーターンの唯一無二である、あの“あまじょっぱい”おいしさを、亀田の柿の種ならではの独自の味付け製法で再現した。さらに、その独自製法の一つである、油をかけて仕上げる「カリッとスナック製法」によって、よりクリスピーで軽快な食感を楽しめる。亀田の柿の種らしい“カリッと”食感をそのままに仕上げた。

「ハッピーターン 亀田の柿の種味」は、ハッピーパウダーの“あまじょっぱさ”を残しながら、亀田の柿の種のピリ辛な醤油の香ばしさと、ピーナッツの香りを掛け合わせた「亀田の柿の種」の味わいを加え、コラボレーションならではの食べ進めるほどクセになる味わいに仕上げている。

［小売価格］

71g ハッピーターン 亀田の柿の種味：248円前後

35g ハッピーターン 亀田の柿の種味：140円前後

120g 亀田の柿の種 ハッピーターン味：367円前後

40g 亀田の柿の種 ハッピーターン味：140円前後

（すべて税込）

［発売日］4月20日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp