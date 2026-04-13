高難度アイテムはあえて“足し算”が効く♡ 柄やハデ色とあう「＋αコーデ」まとめ

「難しいかも？」と敬遠されがちなアイテムあわせは、あえて“足し算”してみることで意外と可愛くなるんです！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、一点投入したい「＋αコーデ」をご紹介します。柄やハデ色を組むときの春コーデの参考にしてね♡

無理そうなあわせも＋αでうまくいく説 「難しいかも？」と敬遠されがちなアイテムあわせは引き算を考えがち。しかし！あえて足し算してみることで意外と可愛くなるってハナシ♡

Cordinate 赤とグリーンの奇抜さを黒で一気に引き締め ハデ色×ハデ色＋黒 遊び心ある色使いでまわりと差をつけて♡ 赤カーディガン 1,990円／UNIQLO 黒ノースリーブトップス（オンライン限定）6,990円／Gap グリーンギャザースカート 23,100円／JOSE MOON バッグ 9,900円／RESEXXY スニーカー 16,959円／POSE GANCH（HANA SHOWROOM）

Cordinate 冒険的な柄あわせも上手になじむ白がお強い 柄×柄＋白T 種類違いの柄を組みあわせるなら、全体を同系色でまとめると統一感アップ♡ 茶チェックシャツ（シュシュとセット）18,000円／TANNAT、レースパンツ 14,520円／MINJIENA（ともにHANA SHOWROOM） 白ロングスリーブTシャツ 1.990円／UNIQLO バッグ 3,490円／神戸レタス パンプス 8,910円／RANDA

Cordinate 小物をガーリーに盛ったらNOTブナンが手に入る♡ カジュアル×カジュアル＋女み小物 デニムにスエットのシンプルコーデにパール小物を取り入れれば上品さアップ。 スエット 4,048円／United Athle（キャブ）スカート 28,600円／アッパーハイツ×デミルクス ビームス（デミルクス ビームス新宿） チョーカー 1,980円／GOLDY ネックレス2,490円／NADIA FLORES EN EL CORAZON スニーカー 5,990円／ZARA（ザラ） 撮影／nae スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海