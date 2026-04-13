高難度アイテムはあえて“足し算”が効く♡ 柄やハデ色とあう「＋αコーデ」まとめ
「難しいかも？」と敬遠されがちなアイテムあわせは、あえて“足し算”してみることで意外と可愛くなるんです！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、一点投入したい「＋αコーデ」をご紹介します。柄やハデ色を組むときの春コーデの参考にしてね♡
無理そうなあわせも＋αでうまくいく説
「難しいかも？」と敬遠されがちなアイテムあわせは引き算を考えがち。しかし！あえて足し算してみることで意外と可愛くなるってハナシ♡
Cordinate 赤とグリーンの奇抜さを黒で一気に引き締め
ハデ色×ハデ色＋黒
遊び心ある色使いでまわりと差をつけて♡
Cordinate 冒険的な柄あわせも上手になじむ白がお強い
柄×柄＋白T
種類違いの柄を組みあわせるなら、全体を同系色でまとめると統一感アップ♡
Cordinate 小物をガーリーに盛ったらNOTブナンが手に入る♡
カジュアル×カジュアル＋女み小物
デニムにスエットのシンプルコーデにパール小物を取り入れれば上品さアップ。
スエット 4,048円／United Athle（キャブ）スカート 28,600円／アッパーハイツ×デミルクス ビームス（デミルクス ビームス新宿） チョーカー 1,980円／GOLDY ネックレス2,490円／NADIA FLORES EN EL CORAZON
スニーカー 5,990円／ZARA（ザラ）
撮影／nae スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海