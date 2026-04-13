首の手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックス（53）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の生放送に10週ぶりに復帰し、入院生活で変わった食生活について語った。

2月9日放送回を欠席し、電話で出演。首の緊急手術を受けて入院中だと明かしていた。10週ぶりの出演で、番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい」と祝福されると、「労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと。本当に働きたくないんですけど！すいません！」と本音をぶちまけた。

最近の食生活についてのトークでは、株式トレーダーでタレントの若林史江が「最近、食べたいものが見つからないから、惰性で食べてる」とポツリ。マツコも「分かるわ。とりあえずスーパーに行っても、割引のものばかり買ってる」と続いた。

しかし、病院食でドはまりしてしまったものがあるという。「あと最近、白あえばっかり食ってる。白あえがうまくなって、突然。白あえを5パックくらい買って、どんぶりで白あえを食べてる。突然の白あえブーム。突然、はまったの」と打ち明け、驚かせた。

病院食自体も「それが…おいしかったの」という。「ちゃんと栄養管理されているものってさ、凄いね。カロリーは2000キロとかくらいしかないんだけど、おだしとかで工夫しているんだろうね。マジおいしかった」と説明。「どこかは言わないけど、お勧めです。どこか言わないんだったら、お勧めする意味ないけど」と独りツッコミをしていた。

病院での食事に、白あえがあったという。「白あえにハマったのも、それでなのよ。私、白あえなんて食うわけねえじゃん？白あえ、たまには食べてたか。おふくろが作っている以外、人が作っている白あえなんて食べたことがなかったくらい、生活に縁がなかったんだけど、白あえばっかり食ってる」と明かした。

一方で、新たな気づきもあったという。「あと、そんなに好きだと思っていたけど、そんなに好きじゃなかったなって食べ物がはっきり分かった」と告白。その食べ物は「言えない」といい、「そこからCM来たら出るもん。そういう人間よ？」と笑わせていた。