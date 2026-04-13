◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

第８６回桜花賞は１２日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、１番人気のスターアニスが勝利を飾った。阪神ＪＦ・ＧＩを制した２歳女王は、４か月ぶりでも強さは健在。直線早めに力強く抜け出し、１冠目をゲットした。高野友和調教師（５０）＝栗東＝は、クラシック初勝利。２着も阪神ＪＦと同じくギャラボーグが入った。５着のアランカールまで上位５頭が、オークス（５月２４日、東京）の優先出走権を獲得した。

散り七分の葉桜を背に、満開の笑みが咲いた。桜の冠を手にした松山とスターアニスのウィニングラン。鞍上は何度も拳を突き上げ、「１」のポーズをとった。阪神ＪＦに続くＧ１連勝で、牝馬３冠初戦を２馬身半差で圧勝。「最高にうれしいです。自分の中では本当に負けられない戦いでしたし、絶対勝つんだという、気持ちでした」と喜びを抑えきれなかった。

役者が違った。発走が８分遅れたうえ、向こう正面では外から寄られてバランスを崩した。それでも「馬を信じて、馬のリズムで行けば負けない」と、松山の自信は揺るがない。すぐに立て直し、冷静に追走。持ったままで直線へ向き、すぐに先頭へ。そこから、さっそうと坂を駆け上がり、後続を一切寄せ付けず。「力強い走りで後ろを離してくれて、本当に強い勝ち方だった」と最高級の賛辞を贈った。

２０年の３冠牝馬デアリングタクト以来の勝利。当時はデビューから無傷の３連勝がかかっていたが、２歳女王と臨む今回は、６年前とは異なる重圧だった。「ホッとしています。強いスターアニスを見せられてうれしいです」と安堵（あんど）の息をついた。

「今日は１冠目ということで、まずはその意味もあって、指１本を立てました」。オークスで指２本を立てられるか―。次走は未定だが、２冠への期待は高まる。「落ち着きや精神面、そういったところは大丈夫かなと思います」。母が短距離重賞２勝の血統だが、２４００メートルへの対応は不可能ではない。「本当に強いとみんなに思ってもらえたと思いますし、これからますます活躍してほしい、したい」。次の舞台でも、ヒロインは譲らない。（水納 愛美）

スターアニス 父ドレフォン、母エピセアローム（父ダイワメジャー）。栗東・高野友和厩舎所属の牝３歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算５戦３勝。総獲得賞金は２億５３０２万７０００円。主な勝ち鞍は２５年阪神ＪＦ・Ｇ１。馬主は吉田勝己氏。