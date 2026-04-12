人気子連れYouTuberの “告発動画” が波紋を広げている。

「『破天荒夫婦』というチャンネル名で活動する、登録者数39万人のYouTuberです。妻のみやびさんと夫のりきやさんに加え、3歳の長男・りき太郎くん、生後5か月の長女・エルサちゃんという一家の日常動画が人気を集めています。

そんな一家が、新大阪から東京へ向かう新幹線内での出来事をYouTubeに投稿し、議論となっています」（芸能記者）

問題の動画はこうだ。

「新幹線のホームで大泣きするりき太郎くん。父親のりきやさんが抱き上げてあやす様子に、『実は事件発生……』というテロップが添えられました。

これは、車内トラブルを下車後に説明した場面で、りきやさんは『電車のなかで変なジジイに絡まれてん』と説明。彼らの前の座席に座っていた男性客とのトラブルだったとみられます。

さらに、撮影していた妻のみやびさんが、グリーン車の窓越しにまだ座席に座っているその男性客へカメラを向け、笑いながら『この人な』と示していました。モザイクはかけられていたものの、“変なジジイ” のことを指しているとみられます」（同）

さらに、みやびは「めっちゃ文句言ってくんねん。りき太郎、めっちゃ静かにしてんのに」と主張。静かにしていたのにクレームを受けたという認識だ。りきやも「あんな大人になったらアカン」「ああいう奴はグリーン車乗る資格ない」と語気を強め、「グリーン車ってさ、お金にもある程度余裕があって、心広い人が多いと思うけど、あんな心の狭い奴は乗る資格がない」と断じていた。

だが、ほかの動画では事情はやや異なる。

「車内ではVlog（ビデオブログ）形式でYouTubeの撮影がおこなわれ、駅弁を食べながら会話する様子が確認できます。本人たちは “普通のボリューム” のつもりだったようですが、前の席の男性客にとっては許容範囲を超えていたのか、車掌にクレームが入り、注意を受ける事態になったとみられます」（同）

動画では極端に騒いでいるようには見えないが、カメラに向かって話し続ける様子は確認できる。この一件に対し、Xでは批判が噴出。

《車内や飲食店みたいな公共の場で動画撮ってる人にロクな人はいない》

《こんなに喋るならグリーン車使わないでほしい》

《怒鳴られて当然》

など厳しい声が相次いでいる。

「結局、炎上を受けて動画は削除されました。さらに新しく “謝罪動画” がアップされました。黒い服を着て神妙な顔をした2人は、配慮がたりなかったとして謝罪。また、今後は公共交通機関で動画撮影はおこなわないと宣言しました。

グリーン車といえど、防音設備があるわけではありませんから、音の大きさは乗客同士の配慮で保たれる空間であり、『どこまでが許容範囲か』は人によって異なります。見方によっては、車掌から注意を受けたにもかかわらず、“逆ギレ” していると受け取られてしまった形ですね。家族YouTuberは、自然な姿を撮ることが大切ですが、やはり場所は選ぶべきだということになるのでしょうね」（同）

周囲の人に迷惑をかけないのは最低条件だ。