コレステロールが抑えられる!マリンフードの｢スティリーノ｣シリーズを料理に使ってみた

マリンフードの代表的な商品である植物油脂を使用したチーズ代替素材｢スティリーノ｣シリーズから、生食用の｢スライスチーズブレンド」、加熱用の｢とろけるスライスチーズブレンド｣の2種類が新発売になりました。どちらもプロセスチーズに比べてコレステロールが抑えられるそうです。実際にお料理に使ってみた感想もまじえながら紹介します。

｢スティリーノ｣シリーズ

｢スティリーノ｣シリーズは、チーズの主成分である乳脂肪を一部植物油脂に置き換えた、マリンフード独自の原料である｢スティリーノ｣とナチュラルチーズをブレンドしたスライスタイプのチーズです。

植物油脂をブレンドすることで、通常のプロセスチーズに比べてコレステロールが抑えられるそうです。それぞれ105g(7枚入り)、180g(12枚入)のサイズで発売中です。1枚1枚個包装になっているのも、衛生的で使いやすいですね。

そのまま食べられる｢スライスチーズブレンド｣

｢スライスチーズブレンド｣は、そのまま食べられるチーズです。マイルドでコクのある味わいが特徴的なチーズです。

まずは、｢おにぎらず｣に使ってみました。ピクニックやお弁当にもぴったりなので、これからの季節には使い勝手がいいですね。

また、｢スライスチーズブレンド｣とハムをのりで巻くだけで、簡単におつまみも作れちゃいます。冷蔵庫にストックしておくと、いざというときに役に立ちますね。

他にもサラダやオードブルに、サンドイッチやハンバーガーなどに挟んで食べるのもおすすめです。

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加熱料理にぴったりな｢とろけるスライスチーズブレンド｣

｢とろけるスライスチーズブレンド｣は、加熱料理にぴったりなチーズです。加熱することにより、チーズがとろけてより一層おいしくなります。

今回は、「ハンバーグ」に使ってみました。いい感じにチーズがとろけてくれるので、使いやすかったです!他にも、グラタンやホットサンドなどに使ってみるのもおすすめです。

いかがでしたか。ヘルシーに食べられるだけでなく、価格も低価格で購入できるのは嬉しいですね。毎朝のパン、夕食のお料理など使えるシーンがたくさんあるので、試してみてくださいね。

取材協力/マリンフード