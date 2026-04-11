この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が「【銀座ランチ】野菜が足りてない人必見！東京ミッドタウン日比谷フードホールで野菜たっぷりランチ 飲み放題のデトックスウォーターつきで整うかんじ」と題した動画を公開しました。カフェグルメ散歩日記を主宰するワーママのtokoさんが、東京ミッドタウン日比谷のフードホールで見つけた、野菜たっぷりで健康的なランチの様子をVLOG形式で紹介しています。

動画で足を運んだのは、日比谷駅直結でアクセスに便利なHIBIYA FOOD HALL内にある「Mr.FARMER 東京ミッドタウン日比谷店」。ヴィーガンメニューやプロテインメニューが豊富に揃い、「美と健康は食事から」をコンセプトにしているお店です。tokoさんは席に着く前、充実したウォーターバーに注目します。りんごや人参、小松菜が入ったものや、ビーツとレモンが入ったものなど、フルーツや野菜がたっぷり入った色鮮やかなデトックスウォーターが飲み放題となっており、「美肌になりそう」と嬉しそうにグラスへ注ぐ様子が収められています。

続いて、この日のランチとして、季節限定のサラダ「メインテインシトラス」にパンとスープがついたセット（1,920円）を注文。ミックスリーフやロースト人参の上に、輪切りのオレンジやグレープフルーツがたっぷりと乗った色鮮やかな一皿について、「柑橘の酸味でさっぱり」とレビューしています。「しっかりかき混ぜるのがポイント」というアドバイスの通り、シトラスカモミールドレッシングを全体に馴染ませて味わうことで、「内側から整いそう」と感じる満足感のある仕上がりになっているようです。さらに、パンとスープがつくことで「ボリューム満点」であることも強調されています。

開放的でウッディな癒やしの空間が広がる店内は、ひとりランチでもリラックスして過ごすことができます。日々の生活で野菜不足を感じた時に、美味しい食事とデトックスウォーターで心身を整えるスポットとして、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

野菜不足な人必見！東京ミッドタウン日比谷のフードホールへ
00:06

ビタミンたっぷり！飲み放題のデトックスウォーター
00:13

季節限定「メインテインシトラス」のブレッド＆スープセット
00:17

柑橘の酸味がさっぱり！内側から整う絶品サラダ
00:20

ウッディな癒やし空間でリラックス

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